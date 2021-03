डिझेल दरवाढ व कोरोना रुग्णवाढीचा परिणाम ! "लालपरी' पुन्हा संकटात

केत्तूर (सोलापूर) : कोरोना महामारीचा प्रदुर्भाव काहीअंशी कमी झाल्यानंतर करमाळा एसटी आगाराने ग्रामीण भागासह शहरी भागातील लांब पल्ल्याच्या एसटी बसची सेवाही सुरू केली. ही सेवा सुरळीत होत असतानाच पुन्हा एकदा कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्याने शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्याही रोजच वाढू लागली. यामुळे प्रवासाच्या दृष्टीने एसटी धोकादायक ठरण्याची शक्‍यता असल्याने एसटीने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या पुन्हा एकदा झपाट्याने कमी झाली आहे. अनलॉकनंतर प्रथम 50 टक्के क्षमतेवर एसटी बस धावू लागल्या. ग्रामीण भागातील वाहतूकही सुरळीत सुरू झाली होती. एसटीचे प्रवासी पूर्वीप्रमाणेच पुन्हा एसटीकडे वळल्याने प्रवाशांची संख्याही पूर्वीप्रमाणे वाढू लागली. एसटी बसही पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या असतानाच आता पुन्हा एकदा वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे एसटीची प्रवासी संख्या वरचेवर घटत चालली आहे. त्यामुळे अगोदर संकटात असणाऱ्या एसटीचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटू लागले आहे. काही मार्गांवर तर एसटी बस रिकाम्याच धावू लागल्या आहेत. त्यामुळे एसटी सेवा तोट्यात चालली आहे. ग्रामीण भागातील प्रवाशांची सोय व्हावी या नात्याने तोट्यात असूनही या ठिकाणी सेवा सुरू केली होती. परंतु डिझेल इंधनाचे वरचेवर वाढणारे दर पाहून तोट्यात जाणाऱ्या मार्गावरील एसटी बस सेवा वाढणाऱ्या कोरोना संसर्गामुळे सध्या बंद केल्या आहेत. त्यामुळे सध्या आगाराला दिवसाकाठी दीड लाख रुपयांच्या आसपास उत्पन्नाला फटका बसला आहे. सध्या एसटीची प्रवासी संख्या व उत्पन्नही घटले आहे.

- अश्विनी किरगत,

आगार प्रमुख, करमाळा बस स्थानक ग्रामीण भागातील एसटी सेवा पुन्हा एकदा बंद झाल्याने आजारी रुग्णांची हेळसांड होत आहे. शहरात उपचाराला जाण्यासाठी खासगी वाहने केल्याशिवाय पर्याय नसल्याने खर्चातही वाढ होत आहे.

- अशोक शेंडगे,

केत्तूर रहिवासी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

