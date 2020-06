सोलापुरातील मद्य विक्री सुरू करण्यास  पालकमंत्री भरणे यांचा होकार, प्रशासन काढणार आदेश 

सोलापूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी जाहीर केलेल्या संचारबंदी, लॉकडाउन कालावधीत मद्य विक्री बंद करण्यात आली होती. राज्याच्या अन्य जिल्ह्यातील मद्य विक्री सुरू झाली. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील मद्य विक्री केव्हा सुरू होणार? याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला जात होता. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांप्रमाणेच सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील मद्य विक्री सुरू करण्यास सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी होकार दर्शविला आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री भरणे आज सोलापूरच्या दौऱ्यावर आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुउद्देशीय सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. पालकमंत्री भरणे म्हणाले, सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील मद्य विक्रीचा निर्णय जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक हे सर्वजण घेतील. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांत ज्या पद्धतीने मद्य विक्री केली जात आहे. त्याच पद्धतीने आपल्याकडेही मद्य विक्री सुरू होणार आहे.

Web Title: To start sale of liquor in Solapur Yes, the administration will issue an order