अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट तालुक्‍यातील पशुधन संख्या ही खूप मोठी आहे. त्यातच शेतीचे उत्पन्न बेभरवशाचे आहे. त्यामुळे दुग्ध उत्पादन व शेळीपालन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. पण हवामानातील अचानक बदलाने विविध आजारांनी पशुधनांना सतत त्रास होत असतो. त्यांच्यावर वेळीच उपचार होणे गरजेचे असताना पशू संवर्धन विभागातील एकूण 28 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर जादा भार पडून कामे विस्कळित होत आहेत. पशू संवर्धन विभागातील 28 जागा रिक्त पदे तातडीने भरून तालुक्‍यातील पशुधन सांभाळणे सुकर व्हावे यासाठी पशू संवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांची भेट घेऊन अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी निवेदन दिले. तालुक्‍यातील पशुधन विकास अधिकारी वर्ग एकची पंचायत समिती अक्कलकोट, जेऊर, करजगी, मैंदर्गी, शिरवळ, वागदरी, दुधनी व शावळ या ठिकाणी प्रत्येकी एक अशी आठ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय पशुधन पर्यवेक्षकची पंचायत समिती 4 व मैंदर्गी, वागदरी, सलगर, नागणसूर, तोळणूर, किणी व बऱ्हाणपूर येथे प्रत्येकी एक अशी 11 पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे मैंदर्गी, तोळणूर, नागणसूर, बऱ्हाणपूर, दुधनी, शावळ, शिरवळ, वागदरी येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण आठ पदे रिक्त आहेत. दुधनी येथे व्रणोपचारक एक पदे असे एकूण अक्कलकोट तालुक्‍यातील 41 पैकी 28 पदे रिक्त आहेत. यामुळे तालुक्‍यातील एकूण 1 लाख 42 हजार इतक्‍या मोठया संख्येने पशुधन असलेल्या शेतकरी व पशुपालकांची अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे मोठी गैरसोय होत आहे. एका कर्मचाऱ्यावर दहा ते बारा गावे सांभाळण्याची वेळ आली आहे. गेली कित्येक वर्षे पद भरती न केल्याने ही परिस्थिती उद्‌भवली असून, पशू संवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांची भेट घेऊन ही बाब निदर्शनास आणून दिली. रिक्त पदे भरती करण्यासंदर्भात त्यांनी सकारात्मकता दर्शवून त्वरित त्यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत, असे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी स्पष्ट केले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Statement of MLA Sachin Kalyanshetti to fill the vacancy in Animal Husbandry Department