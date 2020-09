सोलापूर : मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटू लागले आहेत. उद्या (ता. 21) सोलापूर शहर- जिल्हा बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे. या आंदोलनास सर्व राजकीय पक्षांसह विविध संघटनांनी पाठींबा दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला जाणार आहे. सोलापूर बंदच्या पार्श्‍वभूमीवर रविवारी (ता. 20) पोलिस आयुक्‍तालयात बैठक पार पडली. यावेळी पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांनी आंदोलकांना शांततेत बंद पाळण्याचे आवाहन केले. याप्रसंगी भाऊसाहेब शेडगे, गणेश डोंगरे, निशांत सावळे, शाम कदम, लहू गायकवाड, चंद्रकांत वानकर, इंद्रजित पवार, प्रा. गणेश देशमुख, पुरुषोत्तम बरडे, ज्ञानेश्‍वर सपाटे, अनंत जाधव, पद्माकर काळे, श्रीकांत डांगे, राजन जाधव, विठ्ठल शिंदे, संजय भोसले, दिनकर जगदाळे, दत्ता मुळे आदी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांनी बंदला सर्व पक्ष व संघटनांनी पाठिंबा दिल्याचे पोलिस आयुक्‍तांना सांगितले. त्यावेळी कायद्याचा आदर करून आपल्या मागण्या सरकार दरबारी पोहचवा, असे आवाहन केले.

"असा' असेल पोलिस बंदोबस्त एसआरपीएफ : एक तुकडी

दंगा प्रतिबंधक पथक : 100 पोलिस

जलद प्रतिसाद पथक : 100 पोलिस

पोलिस : सुमारे 3,000

होमगार्ड : 2,000 हून अधिक

