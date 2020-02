महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनात चिंताजनक घट 

माळीनगर (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) : यंदाच्या गाळप हंगामात 31 जानेवारी 2020 अखेर देशात 141 लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. गतवर्षी या कालावधीत देशात 185.59 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. त्या तुलनेत यंदाच्या उत्पादनात 24 टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. चालू हंगामात देशात 260 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) व्यक्त केला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ते 70 लाख टनांनी कमी असेल, असे 'इस्मा'ने म्हटले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनात यंदा निम्म्याने घट झाली आहे. हेही वाचा - वैद्यकीय शिक्षणाच्या वाढणार जागा महाराष्ट्र हे साखर उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. महाराष्ट्रात यंदाचा गाळप हंगाम सुरू होण्यास विलंब झाल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू हंगामात 51 टक्‍क्‍यांनी साखर उत्पादन कमी झाले आहे. महाराष्ट्रात यंदा 77 सहकारी व 66 खाजगी मिळून 143 कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला. त्यामध्ये 34.64 लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. मागील हंगामात या काळात महाराष्ट्रात 70.99 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. राज्यात तीन कारखान्यांचा गाळप बंद झाले आहे. हेही वाचा - सकाळी बहिणीसोबत झाले भांडण अन्‌ दुपारी... याउलट, उत्तरप्रदेशात 119 कारखान्यात 54.96 लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. गतवर्षी तेथे या काळात 52.86 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. कर्नाटकात यंदा 17 टक्‍क्‍यांनी साखर उत्पादनात घट झाली असून तेथे 27.94 लाख टन उत्पादन झाले आहे. गतवर्षी तेथे या काळात 33.76 लाख टन साखर तयार झाली होती. गुजरात व तामिळनाडूत यंदा साखर उत्पादनात अनुक्रमे 27 व 28 टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. गुजरातमध्ये 4.87 लाख टन तर तामिळनाडूत 2.05 लाख टन साखर तयार झाली आहे. आंध्रप्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब, तेलंगणा या राज्यात मिळून 16.55 लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे.

