उसाच्या फडात जाऊन "युटोपियन'ने दिली ऊसतोडणी कामगारांना दिवाळी भेट ! 

पाठखळ (सोलापूर) : शेकडो किलोमीटर दूरवरून आलेल्या ऊस तोडणी कामगारांची ही दिवाळी गोड व्हावी, या हेतूने कारखान्याचे चेअरमन उमेश परिचारक यांच्या संकल्पनेतून व मार्गदर्शनातून ऊसतोडणी कामगारांना उसाच्या फडात जाऊन दिवाळी साहित्याचे तसेच कोरोनासारख्या रोगापासून सुरक्षितता व्हावी म्हणून सॅनिटायझरचेही वाटप ऋषीकेश उमेश परिचारक यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी पंचायत समिती सभापती दिलीप घाडगे, युटोपियन शुगर्सचे मुख्य शेती अधिकारी धनंजय व्यवहारे यांच्यासह ऊस तोडणी कामगार उपस्थित होते. ऊस तोडणी कामगार हे आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी आपल्या घरापासून, आपल्या नातलगांपासून शेकडो किलोमीटर दूर अंतरावरून येतात. पहाटेपासून कडाक्‍याच्या थंडीमध्येही उसाच्या फडामध्ये जाऊन ऊस तोडणीचे काम करीत असतात. असे ऊसतोड कामगार व त्यांचे कुटुंबीय दिवाळी सणापासून वंचित राहू नयेत याकरिता युटोपियन शुगर्सच्या वतीने ऊस तोडणी कामगारांना उसाच्या फडामध्ये जाऊन दिवाळी सणाकरिता आवश्‍यक असणारे सुगंधी तेल, साखर, उटणे, रवा, मैदा, खाद्यतेल, साबण, बेसन आदी प्रकारचे साहित्य व सध्याच्या कोव्हिड-19 या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या वातावरणामध्ये खबरदारीचा उपाय म्हणून युटोपियन शुगर्सने उत्पादित केलेल्या को-गो हॅंड सॅनिटायझर व मास्कचे मोफत वाटप कारखान्याच्या वतीने ऋषीकेश परिचारक यांच्या हस्ते करण्यात आले. या मिळालेल्या भेटीबाबत ऊस तोडणी व वाहतूक ठेकेदार पांडुरंग हाके म्हणाले, युटोपियन शुगरचे अध्यक्ष उमेश परिचारक आणि शेती अधिकारी धनंजय व्यवहारे यांच्या संकल्पनेतून राज्यात प्रथमच ऊस तोडणी मजुरांना दिवाळी सणासाठी लागणारे साहित्य मोफत भेट दिले आहे. कारखान्याकडे आलेल्या सुमारे चार हजार मजुरांना विविध वस्तू भेट देऊन गरीब ऊस तोडणी मजुरांची दिवाळी गोड केली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: In sugarcane field Utopian Sugars gave a Diwali gift to the sugarcane workers