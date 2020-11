"ऊसतोड पाहुण्यां'च्या आगमनामुळे उजनी लाभक्षेत्रातील छोटे व्यावसायिक खूश 

केत्तूर (सोलापूर) : ऊसतोड कामगारांचा संप, ऊस दरवाढ, कोरोना महामारीच्या विळख्यात यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होत असतानाच, करमाळा तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागातील उजनी लाभ क्षेत्रातील ऊस पट्ट्यात बारामती ऍग्रो, अंबालिका शुगर आदी कारखान्यींचे ऊसतोड मजूर दाखल होऊ लागले आहेत. तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागाचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या बारामती ऍग्रो कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरूही झाला आहे. करमाळा तालुक्‍याच्या बागायती भागासह उजनी लाभ क्षेत्रातील केत्तूर परिसरात ऊसतोड कामगार दाखल होऊ लागल्याने कोरोना महामारीच्या लॉकडाउननंतर प्रथमच ग्रामीण परिसर हा या नवीन पाहुण्यांनी गजबजू लागला आहे. ऊस पट्ट्यामध्ये सध्या बीड, उस्मानाबाद, पाटोदा, गेवराई, नंदुरबार, साक्री, मालेगाव, चाळीसगाव, शहादा, नगर तसेच मध्य प्रदेशमधूनही ऊस तोडणी मजूर दरवर्षी दाखल होत असतात. ते या वर्षी पुन्हा येऊ येत आहेत. गळीत हंगाम काळात छोट्या - छोट्या व्यावसायिकांचा बऱ्यापैकी व्यवसाय होत असल्याने छोटे व्यावसायिक या पाहुण्यांमुळे खूश झालेले दिसत आहेत. या वर्षी परतीच्या पावसाने अखेरच्या टप्प्यात जोरदार बॅटिंग केल्याने सुमारे महिनाभर ऊस गाळप हंगाम लांबणीवर गेला आहे. सध्याही उसाच्या सरींमध्ये पाणी आहे. त्यामुळे आगामी गळीत हंगाम मे अखेरपर्यंत सुरू राहील, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे. दिवाळी झोपडीतच

कुटुंबातील वृद्ध वा एखादा माणूस गावाकडे ठेवून पोटाची खळगी भरण्यासाठी गाव सोडून यावे लागते. दिवाळी तोंडावर आला असताना आम्ही गाव सोडले आहे. त्यामुळे आमची दिवाळी आता येथील झोपडीतच साजरी करावी लागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया नंदूरबारचा ऊसतोड मजूर मन्साराम मोरे यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्‍त केली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

