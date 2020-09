धक्कादायक ! प्रेमसंबंध नातेवाइकांना समजेल या भीतिपोटी नरखेड येथे प्रेमी युगुलाची आत्महत्या 

मोहोळ (सोलापूर) : प्रेमसंबंध घरातील व नातेवाइकांना समजेल या भीतिपोटी प्रेमी युगुलाने एकाच लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नरखेड (ता. मोहोळ) येथे गुरुवारी (ता. 17) पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास घडली. आत्महत्या केलेल्या प्रेमीचे नाव प्रशांत रवींद्र शिंदे (वय 19) आहे तर तिची प्रेमिका ही अल्पवयीन आहे. मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रशांत व अल्पवयीन मुलीचे प्रेमसंबंध होते. मात्र हे प्रेमसंबंध घरातील नातेवाइकांना समजले तर अडचणीचे होईल, या भीतीने ते दोघे बुधवारी (ता. 16) रात्री नऊ वाजता घरातून निघून गेले होते. त्या दोघांनी गावातीलच बाळासाहेब शंकर पाटील यांच्या शेतातील बांधावरील लिंबाच्या झाडाला एकाने ओढणीने तर दुसऱ्याने दोरीने गळफास घेतला. आत्महत्या केलेली अल्पवयीन मुलगी ही नरखेड येथील विद्यालयात इयत्ता दहावीच्या वर्गात शिकत होती तर प्रशांत हा अकरावीच्या वर्गात शिकत होता. दरम्यान, दोघांचे मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले असता नातेवाइकांनी एकच हंबरडा फोडला. या वेळी रुग्णालय परिसरात बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. या घटनेची माहिती पोलिस पाटील अरुण पाटील यांनी दिली असून, तपास पोलिस उपनिरीक्षक संतोष इंगळे हे करत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Suicide of a lovers couple at Narkhed for fear that relatives will find out about the love affair