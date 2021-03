चारे (सोलापूर) : बार्शी तालुक्यातील चारे परिसरातील पिंपळवाडी, शिराळे, पाथरी, धानोर (दगड), कुसळंब, घारी, पुरी या गावांतील ग्रामस्थांसाठी पांगरी आरोग्य केंद्रात कोरोना लसीकरणाची सोय करावी, अशी मागणी बार्शी पंचायत समितीचे गटनेते सुंदरराव जगदाळे यांनी केली. सध्या आरोग्य विभागाने साठ वर्षांवरील व सह आजार असणाऱ्या ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना कोविड 19 या विषाणूंचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी लसीकरणाची सुरूवात केली आहे. पण वरील गावातील नागरिकांना ही लस सध्या फक्त चिखर्डे आरोग्य केंद्रात उपलब्ध आहे. लस घेण्यासाठी या ग्रामस्थांना तेथे जाणे गैरसोयीचे आहे. यात लस मोफत असली तरी जाण्या येण्यासाठी वेळ व पैशाचा अपव्यय होतो आहे. पिंपळवाडी ते चिखर्डे हे अंतर सुमारे चाळीस किमी आहे. तेच पांगरी आरोग्य केंद्र हाकेच्या अंतरावर आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती इतरही गावाची आहे. या सर्व गावातील नागरिकांना पांगरी आरोग्य केंद्र मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. ग्रामस्थ आठवडा बाजार, शेतीसाठी लागणारे औजारे, खते, बियाणे, किटकनाशके व इतर प्रापंचिक वस्तू खरेदीसाठी पांगरी जात येत असतात. पण या आरोग्य केंद्रात लसीकरणाची सोय नसल्याने लस घेणे गैरसोयीचे झाले आहे. तरी संबंधितांनी ताबडतोब पांगरी आरोग्य केंद्रात लसीकरणाची सोय करावी अशी मागणी गटनेते जगदाळे यांनी केली. सध्या परिसरात आगळगाव व चिखर्डे आरोग्य केंद्रात लसीकरणाची सोय आहे. मग पांगरी आरोग्य केंद्र वरील दोन्ही आरोग्य केंद्रा पेक्षा जुने असून या आरोग्य केंद्राचा लौकिक इतर अनेक आरोग्य विषयक योजना राबविण्यात होता. पण कोरोना लसीकरणा बाबत उदासीनता का ?असा सवाल गटनेते सुंदरराव जगदाळे यांनी केला आहे.

