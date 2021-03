"विनाकारण वाहन अडविण्याचा नाही वाहतूक पोलिसांना अधिकार ! वाहनचालकांनी करावी "या' नंबरवर तक्रार'

सोलापूर : नाकाबंदी अथवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर केसेस करण्यापूर्वी त्यांची सर्वप्रथम नोंद पोलिस ठाण्याच्या दैनंदिनीत करून कंट्रोल रूमलाही कळविणे बंधनकारक असते, असे पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी स्पष्ट केले. परराज्यातील तथा परजिल्ह्यातील वाहनांना विनाकारण अडवून त्रास देणाऱ्या वाहतूक पोलिसांवर आता कडक कारवाई केली जाणार असून, तसे आदेश त्यांनी मंगळवारी काढले आहेत. महामार्ग असो वा राज्य मार्गांवर नाकाबंदी करण्यापूर्वी संबंधित पोलिस ठाण्यातील प्रभारी अधिकाऱ्यांसह पोलिस मुख्यालयास त्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. नाकाबंदी सुरू असताना डमी वाहनचालक पाठवून पोलिस उपअधीक्षकांकडून कार्यवाहीची पडताळणी केली जाणार आहे. दरम्यान, ट्रिपल सीट, वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे, विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणे, वाहन वेडेवाकडे चालविणे, फॅन्सी नंबरप्लेट अथवा नंबरप्लेटच नाही, अशा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर निश्‍चितपणे कारवाई करावी. ते नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे डोळ्यांनी स्पष्टपणे दिसते. मात्र, दुसऱ्या वाहनांना अडविताना कंट्रोलची परवानगी घ्यावीच लागेल, असे स्पष्ट निर्देश पोलिस अधीक्षकांनी दिले आहेत. विनाकारण वाहन अडवून कागदपत्रांची मागणी केली जाते. काही ठिकाणी गैरप्रकाराच्या तक्रारीही ऐकावयास मिळतात. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिसांची प्रतिमा मलिन होऊ नये, यादृष्टीने सोलापूर ग्रामीण वाहतूक शाखेच्या पोलिस अंमलदारांनी काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. वाहनचालकांनी "या' नंबरवर करावी तक्रार

महामार्गांवर तथा राज्य मार्गांवर सोलापूर ग्रामीण वाहतूक शाखेचे पोलिस अंमलदार विनाकारण दुचाकी, चारचाकी अथवा परराज्यातील वाहने अडवून त्यांना त्रास देत असल्यास संबंधित वाहनचालकांनी 0217-2732000 व 0217-2732009 आणि 0217-2732010 या क्रमांकांवर संपर्क करावा. तर 7264885901 आणि 7264885902 या व्हॉट्‌सऍप क्रमांकावरही फोटोद्वारे तक्रार नोंदविता येणार आहे. ...तर कडक कारवाई केली जाईल

दशविधी, लग्न, वारकरी दिंडी, धार्मिक कार्यक्रमासाठी जाणाऱ्या वाहनांना विनाकारण अडवून त्रास देऊ नये. वाहतूक शाखेच्या पोलिस अंमलदारांनी संशयास्पद वाटणाऱ्या तथा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर निश्‍चितपणे कारवाई करावी. विनाकारण त्रास देणाऱ्यांबद्दल तक्रार प्राप्त झाली आणि त्यात तथ्य असल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.

- तेजस्वी सातपुते,

पोलिस अधीक्षक, सोलापूर पोलिस अधीक्षकांच्या सूचना... कुटूंबासह प्रवास करणारी वाहने अथवा महिला चालक असलेली वाहने विनाकारण अडवू नयेत

चारचाकी अथवा दुचाकीवरून ज्येष्ठ नागरिक प्रवास करीत असल्यास ते वाहन अडवून विनाकारण कागदपत्रांची मागणी करू नये

पोलिस उपनिरीक्षक अथवा त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतच करावी नाकाबंदीची कारवाई

नाकाबंदीचे ठिकाण व नाकाबंदीची वेळ पोलिस ठाण्याच्या दैनंदिनीसह कंट्रोलला कळविणे राहील बंधनकारक

पोलिस उपअधीक्षकांनी नाकाबंदीच्या ठिकाणी अचानक भेट देऊन नाकाबंदीवेळी गैरप्रकार अथवा विनाकारण त्रास दिला जातोय का, याची करावी खातरजमा

परजिल्ह्यातून अथवा परराज्यातून येणाऱ्या वाहनांना टार्गेट न करता संशयास्पद अथवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरच करावी कारवाई संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

