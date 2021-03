सोलापूर : मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागात कोरोना महामारीमुळे सोलापूरकरांची जीवन वाहिनी समजल्या जाणाऱ्या हुतात्मा एक्‍स्प्रेसला मागील अकरा महिन्यांपासून रेड सिग्नल देण्यात आला होता. त्यानंतर 1 मार्चपासून सोलापूर - पुणे - सोलापूर विशेष हुतात्मा एक्‍स्प्रेस सुरु करण्यात आली. मात्र भिगवण-भाळवणी दरम्यान दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणाचे काम सुरू असल्याने 31 मार्चपर्यंत हुतात्मा एक्‍स्प्रेस रद्‌द करण्यात आली आहे. मात्र हुतात्मा एक्‍स्प्रेस जरी बंद असली तरी सोलापूरकरांना लोकमान्य टिळक टर्मिनस कुर्ला एक्‍स्प्रेस उपलब्ध असल्याने आता पुणे गाठता येणार आहे. हुतात्मा एक्‍स्प्रेस बंद असल्याने सोलापूरकरांना आता चेन्नई लोकमान्य टिळक टर्मिनस कुर्ला एक्‍स्प्रेस या गाडीने पुण्याला जाणे शक्‍य आहे. गाडी क्रमांक 01014 कोईमतूर-लोकमान्य टिळक कुर्ला एक्‍स्प्रेस ही सोलापूर स्थानकावर सकाळी 5.45 वाजता येते व 10 मिनिटांचा थांबा घेऊन 5.54 ला पुण्याकडे मार्गस्थ होते. ही गाडी दररोज असल्याने सोलापूरकरांना पुण्याला जाणे शक्‍य झाले आहे. ही गाडी कुर्डुवाडी स्थानकावर 6.47 वाजता पोचते. दौंड स्थानकावर 8.55 वाजता आगमन होते तर पुण्याला सकाळी 10.15 वाजता पोचते. त्यामुळे सोलापूरकरांना पुण्याकडे जाणे या गाडीमुळे शक्‍य झाले आहे. या गाडीला कुर्डुवाडी, दौंड या स्टेशन्सवर थांबा असल्याने सोलापूरकरांना या गाडीचा फायदा होणार आहे. सोलापूर स्थानकावरून धावणारी हुतात्मा एक्‍स्प्रेस जरी बंद असली तरी या गाडीने प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अगदी जलद होणार आहे. प्रवाशांचा वेळही वाचणार आहे. हुतात्मा एक्‍स्प्रेसच्या वेळेतच ही गाडी पुण्याकडे जात असल्याने नोकरी, अत्यावश्‍यक सेवेमध्ये काम करणारे कर्मचारी, विद्यार्थी यांना ही गाडी फायद्याची आहे. ठळक... प्रवाशांना होणार फायदा

प्रवाशांच्या वेळेत होणार बचत

प्रवास होणार जलद

साडेचार तासांत पोचणार पुणे स्थानकावर

अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना गाडीचा होणार फायदा पुण्यावरून येताना गाडी क्रमांक 01019 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते भुवनेश्वर कोणार्क विशेष एक्‍स्प्रेस ही पुणे स्थानकावरून सायंकाळी पाच वाजून 50 मिनिटांनी सुटते. दौंड स्टेशनला 7 वाजता पोचते तर कुर्डुवाडी स्टेशनला 8.27 पोचते. सोलापूर स्थानकावर 9 वाजून 30 मिनिटांनी येते. त्यामुळे हुतात्मा एक्‍स्प्रेसच्या अगोदर कोणार्क एक्‍स्प्रेस पोचत असल्याने प्रवाशांची सोय होणार आहे. भिगवण-भाळवणी दरम्यान दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणाचे काम सुरू असल्याने 12 मार्चपासून हुतात्मा एक्‍स्प्रेस रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे हुतात्मा एक्‍स्प्रेस जरी बंद असली तरी कोईमतूर- एलटीटी कुर्ला एक्‍स्प्रेस या गाडीने सोलापूरकरांना पुण्याकडे जाता येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी या गाडीचा लाभ घ्यावा.

- प्रदीप हिरडे,

वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक, सोलापूर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Support of Coimbatore LTT Kurla Express to passengers as Hutatma Express is closed