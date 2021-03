शाळाबाह्य मुलांच्या सर्व्हेक्षणास शहरात प्रारंभ : पहिल्या दिवशी आढळली 29 मुले 

सोलापूर : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका शिक्षण मंडळातर्फे शहरात शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांच्या सर्व्हेक्षणास सुरुवात झाली आहे. अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या या सर्व्हेक्षणाच्या पहिल्या दिवशी 29 मुले आढळल्याची माहिती मंडळाचे प्रशासनाधिकारी कादर शेख यांनी शुक्रवारी दिली.

याआधी 6 फेब्रुवारी रोजी मंडळातर्फे शहरात अशी मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये शाळाबाह्य 34 तर स्थलांतरित 6 अशी एकूण 40 मुले आढळून आली होती. आता शासनाच्या निर्देशानुसार नव्याने शुक्रवारपासून सर्व्हेक्षणास सुरुवात झाली आहे. पहिल्या दिवशी शहरात सर्वत्र सर्व्हेक्षण करण्यात आले. प्रशासनाधिकारी शेख यांनी स्वतंत्र पथकाद्वारे रेल्वे स्टेशन परिसरात सर्व्हेक्षण केले. यामध्ये त्यांना 17 मुले आढळली. शहराच्या अन्य भागात 12 असे एकूण 29 मुलांचा शोध लागला. या सर्व्हेक्षणात महापालिका तसेच खासगी शाळांच्या 22 केंद्रांच्या 2500 शिक्षकांचा सहभाग होता. हे शिक्षक सर्व्हेक्षक/प्रगणक म्हणून काम पाहणार आहेत. शहरातील प्रत्येक भागात अशा मुलांचा शोध घेऊन त्यांना नजीकच्या शाळेत वयानुरुप इयत्तेमध्ये दाखल करण्याची सूचना संबंधित मुख्याध्यापकांना देण्यात येणार आहे. 21 मार्चपर्यंत म्हणजे सलग 10 दिवस सर्व्हेक्षण होणार आहे, असे प्रशासनाधिकारी कादर शेख यांनी सांगितले.



Web Title: Survey of out-of-school children begins in city: 29 children found on first day