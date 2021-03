शेतीची वीजजोड तोडू नका, घरगुती वीजबिल माफ करा ! शुक्रवारी "स्वाभिमानी युवक'चे रास्ता रोको आंदोलन

अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट तालुक्‍यातील शेतीचा वीजपुरवठा थकबाकीसाठी अडचणीच्या काळात तोडू नये, तसेच कोरोना काळातील तीन महिन्यांचे घरगुती वीज बिल माफ करावे, या मागणीसाठी येत्या शुक्रवारी (ता. 19) रोजी सकाळी रास्ता रोको आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी युवक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष तथा किणीचे उपसरपंच अमोल हिप्परगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याबाबत अधिक माहिती देताना श्री. हिप्परगे म्हणाले, की महावितरण कंपनीकडून सक्तीने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्‍शन तोडले जात आहेत. एका बाजूला सरकारने अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांवर सक्ती केली जाणार नाही, असे सांगितले. मात्र दुसऱ्या बाजूला महावितरण कंपनी सक्तीने वीज कनेक्‍शन तोडत आहे. लॉकडाउनच्या काळातील घरगुती वीज बिल तत्काळ माफ झाले पाहिजे तसेच शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी देऊन त्यांचे कनेक्‍शन तोडणे तत्काळ थांबले पाहिजे आणि त्यांना हप्त्यांमध्ये वीज बिल भरण्याची सुविधा मिळाली पाहिजे. यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना येत्या शुक्रवारी (ता. 19) अक्कलकोटसह राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन करत आहे. या वेळी तालुका अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनीही वीज बिलासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी नरेंद्र पाटील, अमोल हिप्परगे, संतोष अंबड, रत्नशील जैनजांगडे, मनोज जाधव, सागर माने, मारुती माने, रुद्रमुनी स्वामी, विजय मठ, सिद्धराम इमडे, खय्युम जमादार, अमोल गुरव, अविनाश कदरगे, वजीर जमादार, प्रकाश पाटील, सचिन खडके, बसवराज म्हेत्रे, गोपाळ कुंभार आदींची उपस्थिती होती. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Swabhimani Shetkari Yuvak Sanghatana is going to agitate for non disconnection of agricultural electricity connection