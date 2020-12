अक्कलकोटचे वटवृक्ष स्वामी मंदिर राहणार 2 जानेवारीपर्यंत बंद ! मंदिर समितीने घेतला निर्णय 

अक्कलकोट (सोलापूर) : येथील श्री वटवृक्ष स्वामी मंदिर शुक्रवारी (ता. 25) मध्यरात्रीपासून ते 2 जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत पुन्हा एकदा बंद करण्यात आल्याची माहिती मंदिर समितीचे चेअरमन व नगरसेवक महेश इंगळे यांनी दिली. प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाचे पालन वटवृक्ष देवस्थान समिती करणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. तसेच स्वामी भक्तांनी दर्शनासाठी मंदिराकडे येऊ नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. येथील श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज मंदिरात 25 डिसेंबर ते 2 जानेवारीअखेर नाताळ सुट्या, दत्तजयंती व नूतन वर्षानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यंदाही स्वामी भक्तांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्‍यता आहे. तसेच यंदा शुक्रवारी (ता. 25) नाताळ सणाची सुटी, शनिवार 26 व रविवार 27 डिसेंबर रोजी सलग शासकीय सुट्या आल्या आहेत. मंगळवारी (ता. 29) श्री दत्त जयंती आहे. गुरुवारी (ता. 31) सरत्या वर्षास निरोप व शुक्रवारी (1 जानेवारी 2021) नूतन वर्षाची सुरवात आदी सलग गर्दीचे दिवस लक्षात घेऊन कोरोना संसर्गाचा फैलाव होऊ नये म्हणून प्रशासनाने शनिवार, 2 जानेवारी 2021 च्या मध्यरात्रीपर्यंत येथील श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थान बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच भाविकांना अक्कलकोट शहरात प्रवेश मनाई करण्याचे लेखी पत्राद्वारे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार शुक्रवारी (ता. 25) मध्यरात्रीपासून ते 2 जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत श्री वटवृक्ष स्वामी मंदिर पुन्हा एकदा बंद करण्यात आले असल्याची माहिती मंदिर समितीचे चेअरमन महेश इंगळे यांनी दिली. या कालावधीत कोणत्याही स्वामी भक्तांनी स्वामी दर्शनाकरिता मंदिराकडे येण्याचे टाळावे व स्वामी भक्तांनी आपल्या घरीच थांबून स्वामींची आराधना करावी, असे आवाहनही श्री. इंगळे यांनी याप्रसंगी स्वामी भक्तांना केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

