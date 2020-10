कुर्डू : कन्हेरगाव-दहिवली (ता. माढा) येथी शिवारात बिबट्यासदृष्य प्राण्याची दहशत निर्माण केली असून बुधवारी रात्री कन्हेरगाव येथील नवनाथ रंगनाथ डोके यांची शेळी बिबट्यासदृष्य प्राण्याने फस्त केली. त्यामुळे परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण पसरले आहे. गुरुवारी दुपारी दहिवली-केम रोडच्या पूर्वेला सातपुते वस्तीतील एका महिलेने प्रत्यक्ष बिबट्याला पाहिल्याचे येथील ग्रामस्थ सांगत होते. त्यानंतर बिबट्या उसात पळून गेला. तर सदर महिला घाबरून घरी पळत सुटली. गेल्या दहा दिवसात निमगाव, दहिवली, उपळवटे, कंदर, कन्हेरगाव, ढवळस, शेडशिगे, सातोली या गावातील शिवारात बिबट्याचा वावर आहे. मंगळवारी रात्री दहिवली येथील उज्वला निवास खोचरे याची शेळी बिबट्यासदृष्य प्राण्याने फस्त केली असून या आठवड्यात निमगाव 2 दहिवली 1 व कंदर येथे दोन शेळ्या तर कन्हेरगाव येथे एक शेळी खाल्ली आहे. या परिसरात नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे तर शेतामध्ये रहाणारे लोक जीव मुठीत घेउन वावरत आहेत. यामुळे शेतात मजुरी करण्यासाठी कोण धाडस करत नाहीत. वन खात्याने मात्र फक्त दोन ठिकाणी बिबट्या पकडण्यासाठी सापळा लावला आहे. गुरुवारी दुपारी कन्हेरगाव येथे डोके यांच्या वस्तीवर वनसेवक हरिभाऊ मोरे, तानाजी अटकळे, शिवाजी दळवी, अशोक यादव यांनी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली असता ते ठसे बिबट्याचेच असल्याचे सांगितले. बिबट्या पकडावा

वनखात्याने या बिबटयाचा प्रभावीपणे बदोबस्त करून बिबट्या पकडावा व शेतकऱ्यांची भितीमधून सुटका करावी.

-तय्यब जहागिरदार, सरपंच, दहिवली संपादन ः संतोष सिरसट



Web Title: A swarm of leopard-like animals in Kanhergaon area of ​​Madha taluka