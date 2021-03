कुटुंबाची घ्या काळजी ! उपचारासाठी विलंब केल्याने दोघांचा मृत्यू; शहरात 39 रुग्णांची वाढ

सोलापूर : 'कुटूंब माझी जबाबदारी' या मोहिमेअंतर्गत सर्वांनी स्वत:सह कुटुंबातील सदस्यांची काळजी घ्यावी, असे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, अजूनही ही मोहीम कागदाबाहेर आलेली दिसत नाही. आज शहरातील भिमा नगर (जुळे सोलापूर) येथील 80 वर्षीय महिलेचा आणि राघवेंद्र नगरातील (सैफूल) 72 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. रुग्णालयात विलंबाने दाखल झाल्यानेच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे महापालिकेच्या रिपोर्टनुसार स्पष्ट होते. ठळक बाबी... शहरात आतापर्यंत 12 हजार 456 व्यक्‍ती कोरोना बाधित

एकूण रुग्णांपैकी 11 हजार 441 जणांनी कोरोनावर केली मात

आतापर्यंत कोरोनामुळे 661 रुग्णांचा झाला कोरोनामुळे मृत्यू

शहरातील 354 रुग्णांवर सध्या सुरु आहेत विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार

रुग्णांच्या संपर्कातील 91 संशयित होम क्‍वारंटाईन तर 23 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन शहरात आज (ता. 1) शिवम अपार्टमेंट, महेश सोसायटी (सम्राट चौक), रचना सोसायटी, भिमा नगर, विशाल नगर, मधुबन नगर (जुळे सोलापूर), रुपाभवानी मंदिर रोड (पुना नाका), मड्डी वस्ती (भवानी पेठ), मंगळवार पेठ, ओमगर्जना चौक, साई-ईश्‍वर सोसायटी, सुशिल नगर, सिध्देश्‍वर नगर, विद्या नगर, नम्रता सोसायटी (विजयपूर रोड), आदर्श नगर (सदर बझार), चाकोते नगर (शेळगी), सनसिटी, अवंती नगर (मुरारजी पेठ), कन्ना चौक परिसर (भवानी पेठ), लक्ष्मी मार्केटजवळ, निर्मिती विहार (शाहीर वस्ती), सोनिया नगर, पश्‍चिम मंगळवार पेठ, एकता नगर, जुना विडी घरकूल, गुरुनानक नगर, बुधवार पेठ, मौलाली चौक, जिल्हा न्यायालयाजवळ, साईनाथ नगर (मजरेवाडी) या ठिकाणी नवे रुग्ण आढळले आहेत. आज (सोमवारी) शहरातील 614 संशयितांची कोरोना टेस्ट करण्यात आली. त्यात रॅपिड टेस्टमध्ये सात तर आरटीपीसीआर टेस्टमध्ये 32 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोना वाढू नये म्हणून नागरिकांनी मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग व हाताची स्वच्छता ठेवावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून वांरवार केले जात आहे.

