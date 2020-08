सोलापूर : वाळू लिलावात दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील भंडारकवठे येथील साठा क्रमांक 2 हा वाळू गट माजी नगरसेवक नागेश ताकमोगे यांच्या प्रतीक इन्फ्रास्ट्रक्‍चरला मिळाला होता. पंधरा कोटी रुपये इतक्‍या सर्वोच्च बोलीस त्यांना हा ठेका मंजूर करण्यात आला होता. नदीमध्ये पाणी असल्याने वाळू उत्खनन शक्‍य नसल्याने ताकमोगे यांच्या प्रतीक इन्फ्रास्ट्रक्‍चरला आठ कोटी 69 लाख 39 हजार चारशे दहा रुपये परत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने घेतला आहे. ही रक्कम परत करण्याबाबतचे पत्र महसूल विभागाने सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. ताकमोगे यांना येथील ठेका मिळाल्या त्या दरम्यान भीमा नदीत उजनी व वीर नदीतून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आले होते. नदीपात्रात 25 ते 30 फूट पाणी वेगाने वाहत असल्याचे नैसर्गिक सबळ कारण असल्याने त्यांना नदीतून वाळू उत्खनन करता आले नाहीत. ठेका घेऊनही उत्खनन करता येत नसल्याने 6 सप्टेंबर 2019 रोजी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत साठा केलेले परिमाण, प्रत्यक्ष विक्री केलेले परिमाण, लिलाव धारकास मंजूर केलेल्या एकूण परिमाणामधून वजा जाता शिल्लक राहिलेल्या वाळूच्या परिणामाबाबत प्रमाणशीर रक्कम परतावा करण्याचे या बैठकीत ठरले होते. त्यानूसार जिल्हास्तरिय समितीने याबाबतचा प्रस्ताव महसूल विभागाला पाठविला होता. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश आणि भीमा नदीपात्रात असलेली पूरस्थिती (नैसर्गिक आपत्ती), जिल्हास्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. लिलाव धारकास वाळू गटातून उत्खनन न करता आलेल्या वाळूचे प्रमाण निश्‍चित करुन आठ कोटी 69 लाख 39 हजार चारशे दहा रुपये परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Web Title: Takmoge's pratik infrastructure will get back Rs 8 crore of sand