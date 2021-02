झाडावरून पडून तडफडणाऱ्या पिल्लास साद घालणाऱ्या आईची घालमेल पाहून गहिवरले सारे !

वाळूज (सोलापूर) : झाडावरील खोप्यातून खाली पडून तडफडणाऱ्या खारुताईच्या पिल्लास तिथे असलेल्या शिक्षकांनी तत्काळ उचलून त्यास पाणी पाजल्यानंतर ते सावध झाले. दरम्यान, आपले पिल्लू झाडावरून खाली पडून तडपडतेय, हे पाहून त्या पिल्लाची आई "चूचऽऽ चूचऽऽ' करत पिल्लाकडे पाहून झाडावरून खाली-वर करत पिल्लास साद घालताना पाहून उपस्थितांना गहिवरून आले. मात्र त्या पिल्लास वाचवलेल्या शिक्षकांनी पिल्लास झाडावर सोडले असता झाडाच्या फांदीवरून त्याला साद घालणाऱ्या त्याच्या आईकडे आणि घरट्याकडे त्याने धाव घेतली. याबाबत खारुताईच्या पिल्लास अलगद उचलून त्याला पाणी पाजून व खायला देणारे गोटेवाडी (ता. मोहोळ) येथील प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक श्रीकांत माने यांनी या घटनेबाबत माहिती देताना सांगितले की, जिल्हा परिषद सोलापूर येथे शाळेच्या कामानिमित्त माझे सहकारी काशिनाथ विजापुरे, सतीश राठोड यांच्यासमवेत गेलो होतो. त्या वेळी सोलापूर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे सेवक अंकुश कोळेकर व माझ्या काही मित्रांची भेट झाली. खूप दिवसांनी त्यांची भेट झाली म्हणून त्यांना चहा पाजण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या संरक्षक भिंतीजवळ असलेल्या चहाच्या टपरीवर आम्ही चहा पिण्यासाठी गेलो. आम्ही तिथे पोचलो तेव्हा दुपारची साडेतीन चार वाजण्याची वेळ होती. आम्ही चहाची ऑर्डर दिली आणि ऊन लागत असल्याने तिथेच असलेल्या झाडाखाली उभे होतो. अचानक झाडावरून टपकन एक छोटं खारुताईचं पिल्लू खाली पडलं. उंचावरून जमिनीवर आपटल्याने त्याला मार लागला असावा. पडल्या- पडल्या ते तडफडू लागले. शेजारी अनेक लोक होते, पण त्याच्या मदतीला कोणीच जवळ जाईना. मी वेळ न दवडता तत्काळ पुढे झालो आणि त्या तडफडणाऱ्या पिल्लास अलगद उचलून घेतले. झाडाच्या बुंध्यावर एक मोठी खारुताई "चूचऽऽ चूचऽऽ' असा आवाज करत खाली- वर पळत होती. बहुतेक ती त्याची आई असावी. मी चहावाल्या काकांडून बशीत पाणी मागून घेतले आणि पिल्लाच्या तोंडात काही थेंब टाकले. पाणी पिल्यानंतर त्याला थोडी तरतरी आली. त्याचं तडफडणं बंद झालं. आता ते चांगलं सावध झालं होतं. एवढं सगळं होईपर्यंत त्याची आई त्या पिल्लाला साद घालत सारखी इकडून तिकडे पळत होती. तिच्या जिवाची घालमेल स्पष्ट दिसत होती. मी त्या पिल्लास झाडाच्या बुंध्यावर सोडले. ते सरसर वर चढू लागले. त्याच्या आईने लगेच त्याची जवळ येऊन त्याला घरट्याकडे घेऊन गेली. ते पाहून मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना त्या पिल्लास जीवदान दिल्याचं समाधान वाटले संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The teacher saved the life of a squirrel cub that fell from a tree