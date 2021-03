शिक्षकांना पुन्हा 30 दिवसांची कोरोना ड्यूटी ! वेतनासाठी "वैद्यकीय' प्रमाणपत्राचे बंधन

सोलापूर : शहर-जिल्ह्यातील वाढत्या कोरोनाला आवर घालण्याच्या हेतूने शिक्षकांना आता घरोघरी जाऊन पुन्हा सर्व्हे करावा लागणार आहे. महापालिका उपायुक्‍त जमीर लेंगरेकर यांनी तसे आदेश काढले असून शिक्षकांना वेतनासाठी आरोग्य केंद्रावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा हजेरी दाखला बंधनकारक आहे. त्याशिवाय वेतन काढणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा आदेशातून देण्यात आला आहे. कोरोनाची दुसरी लाट सर्वत्र सुरू झाली असून कमी झालेला कोरोना पुन्हा जम धरू लागला आहे. रुग्णसंख्येच्या तुलनेत मृत्यूदरही वाढत असून त्यामध्ये को-मॉर्बिड रुग्णांचाच सर्वाधिक समावेश आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षकांना आता घरोघरी जाऊन पुन्हा सर्व्हे करावा लागणार आहे. संबंधित कुटुंबातील व्यक्‍तींची माहिती, त्यांचे तापमान, ऑक्‍सिजन लेव्हल याची नोंद करावी लागणार आहे. नागरी आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ठराविक शिक्षकांना त्या-त्या परिसरातील कुटुंबांचा सर्व्हे करावा लागणार आहे. सोलापूर महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात 285 शिक्षकांना कोरोना ड्यूटी दिली असून उद्यापासून (ता. 31) त्याचे काम सुरू केले जाणार आहे. दरम्यान, कोरोना ड्यूटी आल्यानंतरही कामावर हजर न राहणाऱ्यांचे वेतन काढल्यास संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेचे उपायुक्‍त लेंगरेकर यांनी दिला आहे. तत्पूर्वी, ड्यूटी दिलेल्या शिक्षकांशी समन्वय साधण्यासाठी 15 शिक्षकांची नियुक्‍ती करण्यात आली असून, त्यांनी दररोजचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला द्यायचा आहे. आदेशातील ठळक बाबी... नागरी आरोग्य केंद्राकडून हजेरीचा दाखला वेतनपत्रासोबत जोडणे बंधनकारक

शारीरिक आजार असलेल्यांनी कागदपत्रांसह मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीने स्वयंस्पष्ट अहवाल संबंधित नागरी आरोग्य केंद्राकडे द्यावा

एका शिक्षकाला किमान 30 दिवसांची ड्यूटी बंधनकारक; रोटेशन पद्धतीने दिली जाणार कोरोना सर्व्हेची जबाबदारी

शिक्षकांना आपापसात नागरी आरोग्य केंद्र बदलण्याची मुभा; त्याची माहिती नागरी आरोग्य केंद्राकडून सामान्य प्रशासनाला द्यावी

शारीरिक आजारपणाचे कारण देणाऱ्यांची कागदपत्रे बनावट असल्यास संबंधित मुख्याध्यापकावर होणार कारवाई शिक्षकांचे कोरोना काळात खूप परिश्रम

शिक्षकांनी यापूर्वी कोरोना काळात खूप परिश्रम केले असून त्यांच्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्यास मदत झाली. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी व्हावा म्हणून शिक्षकांनी काम करणे अपेक्षित आहे. रोटेशन पद्धतीने सर्वांनाच किमान 30 दिवसांची ड्यूटी करावी लागेल; जेणेकरून शहरातील वाढलेला कोरोना कमी होऊन हे संकट लवकर दूर होईल.

- जमीर लेंगरेकर,

