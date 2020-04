केंद्राच्या पथकाकडून सोलापुरातील कोरोनाबाधित परिसराची पाहणी

सोलापूर : सोलापूर शहरांमध्ये कोरोना बाधित रुग्णांची दिवसेंदिवस वाढणारी संख्या ही सर्वांच्याच चिंतेचा विषय झाला आहे. बारा एप्रिल रोजी सोलापुरात पहिला कोरोना बाधित रुग्ण सापडला व त्या रुग्णाचा मृत्यूही झाला. त्यानंतर अवघ्या 14 दिवसांमध्ये 26 एप्रिल रोजी सोलापुरातील बाधित रुग्णांची संख्या ही एकसष्ठ झाली व पाच जणांचा मृत्यू झाला. सोलापुरातील कोरोना बाधितांची वाढती संख्या व त्यावर जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने केल्या जाणाऱ्या उपाय योजनांची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे चार जणांचे पथक आज सोलापुरात दाखल झाले आहे. सोलापुरातील विविध भागाची पाहणी या पथकाच्यावतीने केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त महासंचालक डॉ. ए. के. गडपाले, डॉ. व्ही. एस. रंधवा, डॉ. सागर बोरकर व डॉ. अंशु गुप्ता या चार जणांचे पथक सोलापुरात आले असून सोलापुरातील उपायोजना व कोरोनाबाधित परिसराची पाहणी केली जात आहे. सोलापुरातील पहिला कोरोनाबधित रुग्ण हा तेलंगी पाछा पेठ परिसरात आढळला असून तेलंगी पाछा पेठ भागाची पाहणी या पथकाने केली आहे. सोलापुरातील डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रयोग शाळेत कोरोना चाचणी केली जाते. या पथकाच्यावतीने महाविद्यालय व प्रयोग शाळेचीही पाहणी करण्यात आली आहे. या पथकासोबत सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित आहेत. सोलापुरातील कोरोनाच्या परिस्थितीची पाहणी करून हे पथक केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालावर केंद्र सरकार व राज्य सरकार काय निर्णय घेते, काय उपाय योजना राबविते याकडे संपूर्ण सोलापूर शहर व जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: A team from the Center inspected the corona affected area in Solapur