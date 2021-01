पशुसंवर्धन विभागाकडून दक्षता ! "बर्ड फ्लू' सर्वेक्षणासाठी आजपासून होणार जंगलगी परिसरात पथके कार्यान्वित

मंगळवेढा (सोलापूर) : जिल्हाधिकाऱ्यांनी जंगलगी परिसरातील दहा किलोमीटर एरिया ऍलर्ट झोन म्हणून जाहीर केल्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाकडून आजपासून पथके कार्यान्वित करून सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची माहिती तालुका पशुधन अधिकारी गोविंद राठोड यांनी दिली. जंगलगी येथील कोंबड्या बर्ड फ्लूसदृश आजाराने मरण पावल्यामुळे बर्ड फ्लू नियंत्रणासाठी या भागातील चिकन विक्री करणारी दुकाने बंद ठेवण्याबरोबरच कोंबड्यांची विक्री व वाहतूक बंद करण्यात येणार आहे. या परिसरामध्ये असलेल्या सलगर बुद्रूक येथील बाजारात देखील कोंबड्यांची विक्री व खरेदी करता येणार नाही. जंगलगीपासून दहा किलोमीटर अंतरामध्ये बावची, सलगर खु, सलगर बु, हुलजंती, पौट, शिवणगी, चिक्कलगी, जित्ती, निंबोणी, येळगी, मारोळी, लवंगी, शिरनांदगी या गावांच्या हद्दी येत आहेत. त्यामुळे या गावांतील कोंबडीपालन केलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील कोंबड्या मृत झाल्यास तत्काळ पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा. सध्या कोंबड्यांसाठी असलेले पशुखाद्य न वापरता घरगुती पशुखाद्य कोंबड्यांसाठी वापरावे, अशा सूचना देण्यात आल्या असून, पशुसंवर्धन विभागाकडे 2019 नुसार कोंबड्यांची संख्या उपलब्ध आहे. सुधारित संख्या किती आहे, याबाबतची माहिती नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाअंती या परिसरातील कोंबड्यांची संख्या स्पष्ट होणार आहे. परंतु, बर्ड फ्लूसदृश आजाराने कोंबड्या मरण पावल्याने या भागात खळबळ उडाली आहे. या भागातील शेतकरी व व्यावसायिकांनी कर्जरूपाने भांडवल उभारून कोंबड्यांचा व्यवसाय सुरू केला आहे. परंतु जंगलगी येथील कोंबड्या मृत्युमुखी पडल्याच्या घटनेमुळे नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण पसरले असून, यामुळे उत्पादक व विक्रेते अधिकच अडचणीत सापडले आहेत. पोल्ट्री उत्पादकांना पशुसंवर्धन विभागाने तत्काळ दिलासा देऊन हा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही, या दृष्टीने उपाययोजना व या रोगाचा प्रादुर्भाव न वाढण्याच्या दृष्टीने जनजागृती करण्याची आवश्‍यकता आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Teams deployed by the Department of Animal Husbandry to survey for bird flu