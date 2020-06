सोलापूरकरांना तात्पुरता दिलासा, सकाळी आठपर्यंतचे कोरोनाचे  93 पैकी 93 अहवाल निगेटिव्ह

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आज सकाळी मात्र सोलापूरकराना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत कोणतीही वाढ झालेली नाही. सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 93 अहवाल प्राप्त झाले असून ते सर्व अहवाल निगेटिव्ह आहेत. गुरुवारी रात्री साडे सात वाजेपर्यंत सोलापुरातील एकूण अकराशे 44 व्यक्ती कोरोनाबाधित आढळले असून तीच आकडेवारी आज सकाळी आठ वाजेपर्यंत कायम होती. सोलापुरातील एकूण 484 व्यक्ती कोरोना मुक्त झाल्या असून 99 व्यक्तींचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

