शेतकऱ्यांचा अखंडित वीजपुरवठ्याचा मार्ग होतोय मोकळा ! सिद्धापूरच्या 33 केव्ही उपकेंद्रासाठी निघाली निविदा

मंगळवेढा (सोलापूर) : तालुक्‍याच्या पूर्व भागातील भीमा नदीकाठच्या भागाला अखंडित वीजपुरवठा व्हावा यासाठी दिवंगत आमदार भारत भालके यांनी सिद्धापूर येथे 33 के. व्ही. उपकेंद्रासाठी केलेल्या प्रयत्नाला यश येत आहे. त्यासाठी 4 कोटी 15 लाखांची निविदा काढल्याने येथील उपकेंद्राचे काम मार्गी लागणार असल्याची माहिती आमदार भारत भालके यांच्या संपर्क कार्यालयातून देण्यात आली. पूर्व भागातून भीमा नदीच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात उसाचे क्षेत्र असून, या भागातील सिद्धापूर, आरळी, नंदूर, तामदर्डी, रहाटेवाडी, बोराळे, तांडोर परिसरातील शेतकऱ्यांना पाणी मुबलक असून सुद्धा खंडित वीज पुरवठ्यामुळे शेतीला पाणी देण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत होता. दिवंगत आमदार भारत भालके यांनी सिद्धापूर परिसरात महावितरणचे उपकेंद्र करून बोराळे केंद्रावरील भार कमी करावा व या भागातील शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा व्हावा यासाठी तत्कालीन ऊर्जामंत्री व ऊर्जा खात्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून सिद्धापूर येथे उपकेंद्राला मंजुरी मिळवली. परंतु जागेचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे हे काम रखडले होते. जागेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी देखील आमदार भालके यांनी नागरिकांशी चर्चा करून मार्ग काढला होता. त्यामुळे उपकेंद्र उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला होता. दरम्यान, आमदार भालके यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांचे पुत्र व "विठ्ठल'चे चेअरमन भगीरथ भालके यांनी देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार व विद्यमान ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना भेटून व पत्रव्यवहार करून या कामासाठी निधीची मागणी केली. महाविकास आघाडी सरकारने सिद्धापूर येथे उपकेंद्र उभारणीसाठी चार कोटी 15 लाखांच्या निधीची तरतूद करत येथील उपकेंद्र उभारणी कामासाठी निविदा काढली असून, 18 फेब्रुवारीपर्यंत या कामासाठी निविदा स्वीकारली जाणार आहे. हे काम एचव्हीडीएस योजने अंतर्गत केले जाणार आहे. या भागात वीज केंद्र उभारणीमुळे येथील शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा होऊन शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. विजेच्या वाढीव भारामुळे बोराळे येथील पाच एमव्हीएचा ट्रान्सफॉर्मर जळाल्याने अनेकांची पिके जळाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. नवीन उपकेंद्र उभारणीमुळे शेतकऱ्यांचे कायमचे हाल संपणार आहेत. दिवंगत आमदार भालके यांच्या प्रयत्नामुळे सिद्धापूर येथील मंजूर उपकेंद्र उभारणीची निविदा निघाल्याने हे काम लवकर पूर्ण होईल. आमदार भालके यांनी या उपकेंद्रासाठी व भगीरथ भालके यांनी निधीसाठी पाठपुरावा केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असून, आमदार भालके यांचे काम येथील लोकांच्या कायम लक्षात राहील.

- किसन भजनावळे,

शेतकरी, सिद्धापूर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Tender has been issued for power substation at Siddhapur and uninterrupted power supply will be provided to farmers