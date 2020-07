लॉकडाऊनमध्ये विक्रेत्यांची कोरोना चाचणी करा, सोलापूरसाठी सर्व्हेलन्स अधिकारी नेमा 

सोलापूर : नागरिकांना आवश्‍यक असलेल्या जीवनावश्‍यक वस्तू, साहित्य खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. लॉकडाऊनचा कालावधी संपल्यानंतर दूध, किराणा, भाजीपाला, मटण, कापड यासह इतर विक्रेत्यांकडे गर्दी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यातून होणारा कोरोनाचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी लॉकडाऊन कालावधीत सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त विक्रेत्यांची कोरोना चाचणी करावी अशी मागणी करमाळ्याचे आमदार संजयमामा शिंदे यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे केली आहे. वस्तू खरेदीच्या माध्यमातून ग्राहकांचा विविध विक्रेत्यांशी थेट संपर्क येतो. कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी सध्या सोलापूर शहरासह काही गावांमध्ये लॉकडाऊन पुकारण्यात आला आहे. या कालावधीत व्यापारी आणि विक्रेत्यांची कोरोना चाचणी करणे सहज शक्‍य आहे. जे व्यापारी आणि विक्रेते कोरोना मुक्त आहेत, त्यांना लॉकडाऊननंतर दुकान उघडण्यास परवानगी देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार रोखण्यास मदत होईल असा विश्‍वासही आमदार संजयमामा शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता सोलापूर शहरासोबत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्‍यात होऊ लागला आहे. सोलापूर जिल्ह्यासाठी कायमस्वरुपी डिस्ट्रिक्‍ट सर्व्हेलन्स अधिकारी नसल्याने कोरोना संदर्भातील सर्व्हेक्षण करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. सध्या डिस्ट्रिक्‍ट सर्व्हेलन्स अधिकारी पदाचा पदभार करमाळ्याचे तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सागर गायकवाड यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. डॉ. गायकवाड हे सोलापुरातून ये-जा करतात. त्यामुळे डिस्ट्रिक्‍ट सर्व्हेलन्स अधिकारी आणि करमाळा तालुका वैद्यकीय अधिकारी या दोन्ही पदांच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. सोलापूर जिल्ह्यासाठी तत्काळ डिस्ट्रिक्‍ट सर्व्हेलन्स अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणीही आमदार शिंदे यांनी केली आहे.

Web Title: Test the vendors' corona in lockdown, appoint a surveillance officer for Solapur