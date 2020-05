दारूबंदी सहन होईना! हॉटेलचे शटर तोडून लंपास केल्या दारूच्या 298 बाटल्या

सोलापूर : विजयपूर रोडवरील सुरेगाव परिसरातील निशा हॉटेलला दारूबंदी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सिलबंद केले होते. मात्र, चोरट्याने सोमवारी (ता. 12) मध्यरात्रीच्या सुमारास हॉटेलच्या शटरचे कुलूप तोडून 62 हजार 965 रुपयांच्या 298 देशी-विदेशी दारूच्या बाटल्या चोरून नेले आहेत.

चोरट्यांनी हॉटेलच्या परिसरात कोणी नसल्याचा फायदा घेत हॉटेलचे पुढील व मागील शटरचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. त्यानंतर दारूबंदी अधिकाऱ्याने सीलबंद केलेल्या शटरचे कुलूपही तोडले. हॉटेलच्या तर घरांमध्ये ठेवलेल्या दारूच्या बाटल्या चोरून नेल्या. सच्चिदानंद विष्णू सावंत (सलगरवाडी, डोणगाव रोड) यांनी याबाबत विजापूर नाका पोलीसांत फिर्यादी दिली आहे. सोलापुरात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी शहरातील दारूबंदी सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच असे प्रकार होऊ लागल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरीकडे दारू विक्री सुरू केल्यास सोशल डिस्टन्ससिंगचा फज आवडेल म्हणून लोक डाऊन संपेपर्यंत दारू विक्री सुरू होणार नाही, असे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. प्रतिबंधित परिसरातील 53 जणांविरुद्ध गुन्हे सोलापूर : ज्या भागात कोरोना रुग्ण सापडला आहे, तो भाग पोलिसांनी प्रतिबंधित केला आहे. या भागातील नागरिकांना दुसऱ्या परिसरात येण्यास बंदी असतानाही नियमांचे उल्लंघन करून बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या 53 जणांविरुद्ध पोलिसांनी मंगळवारी (ता. 12) गुन्हे दाखल केले.

मिलिंद नगर, बुधवार पेठ, पोटफाडी चौक, न्यू पच्छा पेठ, अशोक चौक, मोदीखाना, कुमठा नाका, अलकुंटे चौक, बापुजी नगर, शास्त्री नगर, हुच्चेश्वर नगर, मराठा वस्ती, मधला मारुती, मंगळवार पेठ पोलीस चौकी प्रतिबंधित क्षेत्रातून दुसऱ्या परिसरात जाण्याच्या तयारीत असलेल्या नागरिकांना पोलिसांनी थांबवले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या उल्लंघनप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. फौजदार चावडी पोलीसांनी व एमआयडीसी पोलिसांनी प्रत्येकी एक, जेलरोड पोलिसांनी 13, जोडभावी पोलिसांनी चार गुन्हे दाखल केले आहेत. तत्पूर्वी, 11 व 12 मे या कालावधीत एक हजार 615 वाहने चेक केली. 74 वाहनचालकाने वृद्ध मोटार वाहन कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केले असून 228 जणांना तपासणीसाठी सर्वोपचार रुग्णालयात पाठविण्यात आले.

