चोरीच्या घटना वाढल्या! दोन दुकानांतून पावणेदहा लाखांच्या मोबाईलची चोरी 

सोलापूर : रविवार पेठेतील लक्ष्मी कॉम्प्लेक्‍स येथील युनिक एन्टरप्रायजेस या दुकानाचे शटर तोडून चोरट्यांनी दुकानातील तीन लाख 89 हजार 715 रुपयांचे 29 मोबाइल लंपास केल्याची घटना शुक्रवारी रात्री सात ते शनिवारी (ता. 22) पहाटे पाचच्या सुमारास घडली. दुकानाशेजारी राहणाऱ्यांनी दुकानाचे मालक मोहम्मद युनूस अब्दूल कय्युब खान (रा. कर्णिक नगर) यांना दूरध्वनीवरुन दुकानाचे शटर उघडे असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर मालक आणि त्यांचा व्यवस्थापक त्याठिकाणी पोहचले. जेलरोड पोलिसांना त्यांनी घडलेली हकीकत सांगितली आणि पोलिसही त्याठिकाणी आले. दुकानातील साहित्याची पाहणी करीत सीसीटिव्ही फुटेज पोलिसांनी पाहिले. चार चोरटे दुकानात घुसले आणि त्यांनी विविध कंपनीचे मोबाइल लंपास केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार मोहम्मद खान यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली. सीसीटिव्हीचा आधार घेऊन जेलरोड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. पवार या घटनेचा तपास करीत आहेत. तर नवी पेठेतील अक्षय मोबाइल शॉपीचे कूलूप तोडून चोरट्याने विविध कंपनीचे पाच लाख 93 हजार 817 रुपयांचे 45 मोबाइल चोरुन नेल्याची फिर्याद शिवानंद बसवराज हिरेमठ (रा. कल्याण नगर भाग-दोन) यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत दिली. या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. देशमाने करीत आहेत. इलेक्‍ट्रिक दुकानात चोरीचा प्रयत्न

सोलापूर : विजयपूर रोडवरील महेश बसण्णा जमादार (रा. संजय गांधी नगर भाग-दोन) यांच्या आयटीआयसमोरील इलेक्‍ट्रिक दुकानात चोरट्यांनी चोरीचा प्रयत्न केला. ही घटना शुक्रवारी रात्री सात ते शनिवारी (ता. 22) सकाळी सहाच्या सुमारास घडली. चोरट्यांनी दुकानाचे शटर उचकटून दुकानात प्रवेश केला. त्यानंतर दुकानातील साहित्याचे नुकसान करीत चोरीचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे चोरट्यांनी दुकानातील काहीच वस्तू चोरुन नेल्या नाहीत. या प्रकरणी विजापूर नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असून पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. पोलिसांची 102 वाहनांवर कारवाई

सोलापूर : शहरातील कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहर पोलिसांनी दुचाकीस्वारांसह रिक्षाचालकांसाठी स्वतंत्र आदेश दिले आहेत. तरीही त्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तथा कागदपत्रे अपूर्ण असलेल्या 102 वाहनांवर शहर पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई केली. तर मास्क नसलेल्या 654 व्यक्‍तींकडूनही दंड वसूल केला. शनिवारी (ता. 22) शहर पोलिसांनी विविध ठिकाणी नाकाबंदी करुन संबंधितांकडून 24 हजार 200 रुपयांचा दंड वसूल केला. सात पोलिस ठाण्याअंतर्गत दोन सत्रात ही कारवाई करण्यात आली.

Web Title: Theft of mobiles worth Rs 9.89 lakh from two shops in solapur city