दिलासादायक! आज एकही मृत्यू नाही; शहरात नव्याने 44 पॉझिटिव्ह 

सोलापूर : शहरातील कोरोनाचा संसर्ग कमी होत असून आज एक हजार 87 संशयितांपैकी 44 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे आज एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. आतापर्यंत सहा हजार 588 पैकी पाच हजार 371 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. सद्यस्थितीत 797 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. ठळक बाबी... शहरातील 63 हजार 576 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत 56 हजार 979 संशयितांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह

आज एक हजार 87 पैकी 44 व्यक्‍तींचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह

शहरातील रुग्णसंख्या सहा हजार 588; मृतांची संख्या जैसे थे

शहरात 412 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी; पाच हजार 371 रुग्णांची कारोनावर मात केदारनाथ अपार्टमेंट (निराळे वस्ती), बसवंती मंगल कार्यालयाजवळ (सम्राट चौक), समाधान नगर (अक्‍कलकोट रोड), धर्मराज नगर (शेळगी), नळ बाजार, शिवगंगा नगर, कोळी समाज सोसायटी (सैफूल), प्रताप नगर, राघवेंद्र अपार्टमेंट (दाजी पेठ), लिमयेवाडी, आदित्य नगर, चंदन व्यंकटेश नगर (होटगी रोड), मुरारजी पेठ (जुनी पोलिस लाईनजवळ), साखर कारखान्याजवळ, महालक्ष्मी नगर (मजरेवाडी), कामगार वसाहत, सेटलमेंट फ्रि कॉलनी क्र. एक, रेवणसिध्द नगर, बेन्नूर नगर (विजापूर रोड), विकास नगर, एकता नगर, विद्या नगर, बनशंकरी नगर (शेळगी), दक्षिण सदर बझार, अरविंदधाम पोलिस वसाहत, कुचन नगर, कर्णिक नगर, विजय नगर, गांधी नगर, रंचना सोसायटी (जुळे सोलापूर), कृष्णा नगर, हुच्चेश्‍वर नगर भाग क्र. एक (कुमठा नाका), जुळे सोलापूर, पत्रा तालिमजवळ, दाजी पेठ, गुरुनानक नगर आणि गुलमोहर (वसंत विहार) याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे.

