पापरीचा यश भोसले ऑनलाइन शिक्षण घेतोय चक्क गुरांच्या गोठ्यात !

मोहोळ (सोलापूर) : पापरी (ता. मोहोळ) येथील यश दादासाहेब भोसले हा विद्यार्थी मोबाईल इंटरनेटला रेंज येत नसल्याने चक्क गुरांच्या गोठ्यात ऑनलाइन शिक्षण घेत आहे. त्याच्या या शिक्षण चिकाटीचे कौतुक मात्र सर्वत्र होत आहे. यश भोसले हा पापरीच्या दक्षिणेकडील बाजूस गावापासून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर उजनी कालव्याच्या जवळ राहतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्वत्रच ऑनलाइन तास व अभ्यासाचे फॅड सुरू झाले आहे. यशच्या घरात मात्र कुठल्याही सिम कार्डला रेंज येत नाही. मात्र गुरांच्या गोठ्यात आले की केवळ दोन किंवा तीन काड्या रेंज येते, तीही तुटक असल्याने शिकविलेले समजत नाही. रेंज येत नसल्याने यश मोबाईल हातात घेऊन आंब्याच्या झाडाखाली रेंजची वाट पाहात थांबतो. रेंज आली की त्याच्या अभ्यासाला सुरवात होते. त्याची ही धडपड गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. यश हा अगोदर गावातील शिक्षकाच्या ग्रुपमध्ये होता, परंतु काहीच समजत नसल्याने तो त्यातून बाहेर पडून पेनूर येथील शिक्षकाच्या लाईव्ह ग्रुपमध्ये जॉईन झाला. तरीही फळ्यावर काय लिहिले आहे हे स्पष्ट दिसत नाही, आवाजही खरखरत असल्याने त्याला ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ऑनलाइन शिक्षण पद्धत आज जरी चांगली वाटत असली तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोबाईल सिमकार्डला रेंज येत नाही, अशा मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक पालकांनी आपल्या आर्थिक अडचणी बाजूला ठेवून पाल्यांना नवीन मोबाईल घेऊन दिले आहेत; मात्र रेंज येत नसेल तर ऑनलाइन शिक्षण कसे होणार? ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी शेतातच राहात आहेत. मात्र कितीही अडचण आली तरी त्याच्यावर मात करून शिक्षण घ्यायचेच, अशी जिद्द बाळगलेल्या यशला ऑनलाइन शिक्षणात कितपत यश येते, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे. कारण, अभ्यासात हुशार असूनही केवळ ऑनलाइन शिक्षणात मोबाईल रेंजची मोठी समस्या यशसारख्या अनेक विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Since there is no range for mobile the Yash Bhosale of papri is being achieved by online education in cattle sheds