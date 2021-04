शिक्षकांच्या "या' गावात ना जलशुद्धीकरण यंत्रणा, ना स्वच्छ पाणी ! 

मोहोळ (सोलापूर) : पाटकुलला (ता. मोहोळ) गेल्या दहा वर्षांपासून पाणीपुरवठा करणारी टाकीच नाही. त्यामुळे गावातील नागरिकांना थेट पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीतून पाइपलाइनद्वारे पुरवठा केला जात आहे. ना जलशुद्धीकरण यंत्रणा, ना स्वच्छ पाणी यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाटकुल हे सुमारे 12 हजार लोकसंख्येचे गाव. राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे, सुशिक्षित गाव. गावात व्यापारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे, तर जवळजवळ प्रत्येक घरात शिक्षक असल्याने "शिक्षकांचे गाव' म्हणूनही पाटकुलची ओळख आहे. तालुक्‍यातील विविध शासकीय विभागांचे कर्मचारीही मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आहेत. गेल्या दहा वर्षांपूर्वी गावानजीक असलेली पाण्याची जुनी टाकी खराब व तिची दुरवस्था झाल्याने ती पाडण्यात आली. तेव्हापासून गावाला पाण्याची टाकी नाही. सध्या मोटारी चालू करून गावातील ठराविक वेळेनुसार गल्लीनिहाय पाणीपुरवठा केला जात आहे, तोही दोन दिवसांआड. विद्युतपुरवठा सुरू नसला की मात्र पाण्याची ओरड होत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत नवीन सदस्य मंडळ सत्तेवर आले आहे. सरपंच शिवाजी भोसले यांनी ग्रामपंचायतीची रोजनिशी लिहिण्याचा नवीन पायंडा पाडला आहे, तर "सरपंच पाटकुल' या नावाने मोबाईलमध्ये ग्रुप तयार केला आहे. नागरिकांनी ग्रामपंचायतीमध्ये ठेवलेल्या रजिस्टरमध्ये काय समस्या आहेत, ती लिहून जायचे तसेच ज्यांच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे, त्यांनी समस्या ग्रुपवर टाकायची, सरपंच ते पाहून संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्याला तातडीने त्या ठिकाणी जाऊन समस्या निवारणासाठी सूचना देतात. कठीण समस्या असेल, तर सरपंच स्वतःही त्या ठिकाणी जातात व ती सोडविण्याचा प्रयत्न करतात. दरम्यान, सध्या मोहोळ तालुक्‍यात लसीकरणाची मोहीम जोरात सुरू आहे. पाटकुलला वाड्या-वस्त्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाकडेच लस घेण्यासाठी जाण्या - येण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था असेलच असे नाही. त्यावर पर्याय म्हणून सरपंच भोसले यांनी ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीवर भार न टाकता स्वखर्चातून ज्येष्ठ नागरिक वा कोणीही असो त्याला घरून आणून लस देऊन पुन्हा घरी सोडण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्याने फक्त ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून नाव नोंदवायचे आहे. अशा या गुणवंत गावाला अशुद्ध पिण्याचे पाणी प्यावे लागते, ही बाब दुर्दैवी आहे. वाड्या-वस्त्यांवरही ही परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. पाटकुलला पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन 25 लाखांचा प्रस्ताव शासनाकडे दिला आहे. तो मंजुरीनंतर पाणीपुरवठा सुरू होईल.

- श्री. खंदारे,

ग्रामसेवक, पाटकुल संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

