पंढरपूर शहरात 20 हजार नागरिकांचे थर्मल स्क्रिनिंग, 27 जणांवर उपचार 

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : सोलापुरात कोरोनाचे थैमान सुरू आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने लोकांच्या पोटात भितीचा गोळा उभा राहिला आहे. त्यातच सोलापूर शहरात तीन रूग्णांचा मृत्यु झाल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंढरपुरात देखील पालिकेने खबरदारीचे विविध उपाय सुरु केले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून नगरपालिकेने शहरातील सर्व नागरिकांची आरोग्य तपासणी व थर्मल स्क्रिनिंग मोहिम सुरू केली आहे. आतापर्यंत शहरातील विविध भागातील सुमारे 20 हजार लोकांचे थर्मल स्क्रिनिंग केले आहे. उर्वरित 80 हजार लोकांचे येत्या आठ दिवसात थर्मल स्क्रिनिंग केले जाणार आहे, अशी माहिती पालिकेचे मुख्याध्याधिकारी अनिकेत मानोरकर यांनी आज सकाळ शी बोलताना दिली.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पालिकेच्या वतीने नागरिकांना घरातच बसण्याचे आवाहन केले आहे. तरीही काही लोक भाजीपाला खरेदीसाठी रस्त्यावर येत असल्याचे दिसून आल्यानंतर पालिकेने तीन दिवस जनता कर्फ्युचे आवाहन केले होते. आज दुसऱ्या दिवशीही जनता कर्फ्युला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पालिकेने यापूर्वीच शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये व बॅंकांमध्ये जंतुनाशकांची फवारणी केली आहे.

शिवाय पालिकेच्या वतीने कोरोना विषयी शहरामध्ये रिक्षा फिरवून जनजागृतीचे व घरातच बसून राहण्याचे आवाहन केले जात आहे. शहरात अद्याप एकही कोरोनाचा रुग्ण किंवा संशियतही आढळून आला नाही. तरीही सोलापुरातील कोरोनाची वाढती रुग्ण संख्या विचारात घेता पालिकेने देखील खबरदारी घेत सावध पवित्रा घेतला आहे. शहरातील नागरिकांचा कोरोनापासून बचाव व्हावा यासाठी पहिल्या टप्प्यात सर्व लोकांचे थर्मल स्क्रीनिंग करण्याचे काम सुरु केले आहे. यासाठी आरोग्य विभागाचे जवळपास 32 कर्मचारी काम करत आहेत. आतापर्यंत जवळपास 20 हजाराहून अधिक लोकांचे थर्मल स्क्रीनिंग केले आहे. उर्वरित 80 हजार लोकांचे देखील येत्या आठ दिवसात थर्मल स्क्रीनिंग करण्यात येणार आहे.

