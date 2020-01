"ते' पुन्हा आले परंतु त्यांना रुजू करून नाही घेतले 

सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवपदी पुन्हा मोहन निंबाळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार व पणन विभागाने याबाबतचा आदेश बुधवारी (ता. 29) काढला आहे. बुधवारी आदेश आल्यानंतर निंबाळकर यांनी आज सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवपदाचा पदभार स्वीकारण्यास गेले असता त्यांना रुजू करून घेण्यास बाजार समितीने नकार दर्शविला आहे.

समितीच्या सचिवपदी निंबाळकर कार्यरत असताना सहकार विभागाच्या अप्पर सचिवांनी निंबाळकर यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव नामंजूर केला होता. हा प्रस्ताव नामंजूर झाल्यानंतर समितीच्या सचिव पदावरून निंबाळकर यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. बाजार समितीच्या सचिव पदावर शासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत समितीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठराव झालेला नाही अथवा समितीने शासनाला कळविलेले नाही अशा आशयाचे पत्र सभापती आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी सचिवांना दिले आहे.

