कर्नाटकातील "ते' पाचजण म्हणाले, तर आम्हाला गोळ्या घाला...!

सोलापूर ः कर्नाटकातील शिमोगा जिल्ह्यातील पासनगरा येथील पाच तरुण शेतीविषयक प्रशिक्षणसाठी लॉकडाउनपूर्वी लातूरला गेले. लॉकडाउनमुळे अडकून पडलेले ते तरुण सोलापूरमार्गे कर्नाटकच्या दिशेने निघाले. वाहतुक बंद असल्याने त्यांनी तब्बल 148 किलोमीटरचा प्रवास करीत 3 एप्रिलला सोलापूर गाठले. लातूरहून ते पाच तरुण तुळजापूरमार्गे सोलापुरात आले. दरम्यान, त्यांनी पाणी पिऊन दिवसाचा प्रवास केला तर रात्री बिस्किटे आणि पापड्या खाऊन रात्र काढली. दहा दिवस त्यांनी असा प्रवास केला. मुलांचे वय 18 ते 19 दरम्यान असल्याने त्यांचे पालक दररोज त्यांच्याशी संपर्कात होते. मात्र, लातूरमध्येच असल्याचे पालकांना खोटे सांगत त्यांनी दहा दिवसांत सोलापूर गाठले. कुटुंबातील लोक घाबरू नयेत म्हणून महाराष्ट्र बॉर्डर पास केल्यावर पालकांना सांगायचे असा निश्‍चय त्यांनी केला होता. बॉर्डर पास करण्याचा प्रयत्न अखेर सोलापुरात आल्यावर फसला. तुळजापूर नाका परिसरातील पोलिसांनी त्यांना रामकृष्ण हॉस्पिटलमधील मुलांच्या वस्तीगृहात ठेवले. 14 दिवस राहून झाल्यावर त्यांना वाटले आता आपण जाऊ शकतो, आपल्याला कोणी आडवणार नाही म्हणून ते कर्नाटकच्या दिशेने पायी निघाले. मात्र, रंगभवन परिसरात पोलिसांनी त्यांना हटकले. त्यांच्या हातावर होम क्वारंटाईनचे शिक्के मारून एका मंगल कार्यालयात 14 दिवसांसाठी ठेवले. तत्पूर्वी, त्या मंगल कार्यालयात 62 व्यक्ती क्वारंटाईन मध्ये ठेवले आहे. ...गोळ्या घाला, नाहीतर जावू द्या ओ आम्हाला

कर्नाटकातून शेतीविषयक प्रशिक्षणकरीता गेलेली मुले लॉकडाउनमुळे महाराष्ट्रात अडकल्याची चिंता पालकांना लागली. त्यांनी मुलांना दररोज संपर्क करून दिलासा देत काळजी घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, घरातील आई, वडील, लहान भाऊ, बहीण यांच्या आठवणीने व्याकुळ झालेले तरुण पायी निघाले. खूप वाहनांना हात केला पण कोणीच थांबले नाही. 148 किलोमीटर ते पायी सोलापुरात आले आणि तिथून आता कर्नाटकातील शिमोगा जिल्ह्यात पायीच जाणार होते. लॉकडाउन 3 मे रोजी संपला तर सोडू नाहीतर लॉकडाउन संपेपर्यंत इथेच थांबावे लागेल, असे पोलिसांनी सांगितल्याचे एका मुलाने 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. आम्हाला कोरोना झाला असेल तर गोळ्या घाला, मात्र आमचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला असेल तर घरी जाऊ द्या.

Web Title: "They 'said five people from Karnataka, then shoot us ...!