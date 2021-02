बार्शीत भरदिवसा दोन तासांत पाच लाख रुपयांची घरफोडी ! एकास अटक 

बार्शी (सोलापूर) : शहरातील उपळाई रोडवरील चव्हाण प्लॉट येथे राहणारे ज्येष्ठ पती-पत्नी रुग्णालयात नियमित आरोग्य तपासणी करण्यासाठी गेले असताना, भरदिवसा अवघ्या दोन तासांत सोने-चांदीच्या दागिन्यांसह रोख 10 हजार रुपये असा पाच लाखांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. बार्शी शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी एकास अटक करून न्यायालयात उभे केले असता 25 फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकारी आर. एस. धडके यांनी दिले. संशयित आरोपी श्‍याम शिवाजी काळे (वय 22, रा. भूम) यास पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. श्रीकांत पंडित कुलकर्णी (वय 60) यांनी फिर्याद दाखल केली. ही घटना सोमवारी दुपारी तीन ते पाचच्या दरम्यान दोन तासांत घडली. पोलिसांनी श्वान पथक व ठसे तज्ज्ञांना पाचारण केले होते. पण कोणताही सुगावा अद्याप लागलेला नाही. कुलकर्णी यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, दुपारी तीन वाजता आम्ही घराला कुलूप लावून नियमित आरोग्य तपासणी करण्यासाठी खासगी रुग्णालयात गेलो होतो. पाच वाजता घरी परत येताच घराचा कडी-कोयंडा तोडून घरफोडी झाल्याचे समजले. घरातील कपाट तोडून दीड तोळ्याची सोन्याची अंगठी, तीन तोळ्यांचे मंगळसूत्र, 1 तोळ्याचे नेकलेस, 3 तोळ्यांच्या पाटल्या, 1 तोळ्याचे मिनी गंठण, 1 तोळ्याच्या दोन चेन, 2 ग्रॅमच्या कानातील रिंगा, 1 ग्रॅमची नथ, 1 ग्रॅमचे टॉप्स, चांदीची समई, ताम्हण, गुलाबदाणी यासह रोख 10 हजार रुपये चोरट्याने लंपास केले आहेत. पोलिस उपअधीक्षक अभिजित धाराशिवकर, पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असून, तपास पोलिस हवालदार चंद्रकांत आदलिंगे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

