वैराग येथे सराफ दुकानावर दरोडा ! 13.28 लाखांचे सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास 

वैराग (सोलापूर) : वैराग (ता. बार्शी) येथील प्रसिद्ध सोन्या- चांदीच्या व्यापाऱ्याच्या दुकानात अज्ञात चोरट्यांनी धाडसी दरोडा टाकत लाखो रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. विनय चंद्रकांत गोवर्धन यांच्या मालकीच्या सोने - चांदीच्या दुकानावर बुधवार - गुरुवारच्या मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी दरोडा टाकला. अज्ञात चोरट्यांविरोधात वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत वैराग पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की वैराग येथील विनय चंद्रकांत गोवर्धन (वय 61) यांचे मे. चंद्रकांत गोविंद गोवर्धन' या नावाचे सोन्या -चांदीचे दुकान असून, ते स्वतः चालवतात. तर या दुकानात सागर दत्तात्रय माळी हे मॅनेजर म्हणून काम पाहतात. गोवर्धन हे बुधवारी 23 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता दुकान बंद करून घरी गेले. गुरुवारी 24 डिसेंबर रोजी सकाळी पावणेसहाच्या दरम्यान झाडण्याचे काम करणारी बबिता बाबूराव दीक्षित हिने गोवर्धन यांच्या घरी येऊन सांगितले, की दुकान उघडे दिसले. त्यावर, एवढ्या लवकर दुकान का उघडले, असे म्हणत गोवर्धन यांनी तातडीने दुकानात जाऊन पाहिले असता दुकानाचे तीन शटर अर्धवट उघडे दिसले. दुकानात पाहिले तर अंदाजे 12 किलो 601 ग्रॅम वजनाचे चांदीचे दागिने (किंमत 8 लाख 2 हजार 76 रुपये), सोन्याचे 101 ग्रॅम 800 मिलिग्रॅम वजनाचे (किंमत 5 लाख 18 हजार 568 रुपये) दागिने व रोख 8 हजार 250 रुपये असा एकूण 13 लाख 28 हजार 894 रुपयांचा ऐवज अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केला, अशी फिर्याद विनय गोवर्धन यांनी दिली. आठ ते दहा तरुण चोरट्यांनी हातात धारदार लोखंडी शस्त्रे घेऊन हा प्रकार केल्याचे पहाटे फिरावयास जाणाऱ्यांनी सांगितले. त्यात एका तरुणास दम दिल्याचा प्रकार घडला. या दरोड्याची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक अरुण सुधाकर व उपनिरीक्षक राजेंद्र राठोड यांच्या पथकाने तत्काळ घटनास्थळाला भेट दिली. अधिक तपासाकरिता श्वानपथक व ठसे तज्ज्ञास पाचारण करण्यात आले होते. श्वानाने चोरांचा माग काढून दिला असून, त्या दृष्टीने तपासपथके रवाना केली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. बुधवार ठरतो घातवार !

यापूर्वी 2006 मध्ये बुधवारीच 18 ते 20 जणांनी विनय गोवर्धन यांच्या दुकानावर दिवसा सहा वाजता दरोडा टाकून सुमारे पाच कोटींचे सोने व चांदीचे दागिने लुटले होते. गेल्या वर्षी देखील बुधवारी रोजी येथेच चोरी झाली होती. तिसऱ्यांदा बुधवारीच चोरी झाल्याने गोवर्धन यांना बुधवार हा घातवार ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

