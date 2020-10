चोरट्यांनी केली वाखरी येथील पेट्रोल पंपावरून चक्क 3447 लिटर डिझेलची चोरी ! 

पंढरपूर (सोलापूर) : तालुक्‍यातील वाखरी येथील एका पेट्रोल पंपावरून अज्ञात चोरट्यांनी 2 लाख 59 हजार 420 रुपये किमतीचे 3 हजार 447 लिटर डिझेल पळवून नेले. ही घटना मंगळवारी रात्री नऊ ते बुधवारी सकाळी नऊच्या दरम्यान घडली. या प्रकरणाची पोलिसांकडून समजलेली माहिती अशी, की पंढरपूर - वेळापूर रस्त्यावर वाखरी हद्दीत बाजीराव विहिरीजवळ श्री सिद्धनाथ पेट्रोलियम नावाचा पंप आहे. या पंपावर राजन बळिराम थोरात (वय 34, रा. नागालॅंड हॉटेलजवळ, पंढरपूर) हे मॅनेजर म्हणून काम करतात. दररोज किती पेट्रोल, डिझेलची विक्री झाली याचा हिशेब पंपावरील कामगारांकडून घेत असतात. 27 ऑक्‍टोबर रोजी रात्री नऊ वाजता पंपावर अतुल काळे आणि चिदानंद कोळी हे दोन कामगार पंपावर कामावर होते. 28 रोजी सकाळी अतुल काळे यांनी मॅनेजर थोरात यांना फोन करून पंपावरील डिझेल, पेट्रोल साठ्याच्या टाकीचे कुलूप तोडून बाजूस पडले असल्याचे फोन करून सांगितले. थोरात यांनी पंपावर जाऊन पाहणी केली. पंपावरील डिझेल टाकीत 8 हजार 80 लिटर डिझेल होते, त्यापैकी 1135 लिटरची विक्री झाल्याने 6945 लिटर डिझेल शिल्लक असावयास पाहिजे होते. परंतु टाकीत 3 हजार 498 लिटरच साठा शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे कोणीतरी अज्ञात चोरट्यांनी डिझेल टाकीतील 2 लाख 59 हजार 420 रुपये किमतीचे 3 हजार 447 लिटर डिझेल उपसा करून पळवून नेले असल्याची फिर्याद थोरात यांनी पंढरपूर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे. याविषयी पोलिस निरीक्षक प्रशांत भस्मे पुढील तपास करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

