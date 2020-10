करमाळ्यात विना मास्क फिराल तर आता 500 रुपये दंड ! 

करमाळा (सोलापूर) : कोरोना व्हायरसने राज्यात धुमाकूळ घातला आहे. त्याला करमाळा तालुकाही अपवाद नाही. लॉकडाउनमध्ये शिथिलता आणली असली तरी सरकारने कोरोनाला रोखण्यासाठी अनेक नियम व अटी घालून दिल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे तोंडाला मास्क लावणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, सध्या अनेकजण विना मास्क फिरताना दिसत आहेत. याला आळा बसावा म्हणून प्रशासानाने दंड आकारला आहे. त्यामध्ये आता वाढ करण्यात आली आहे. करमाळ्यात आता विना मास्क फिरणाऱ्यांना 500 रुपये दंड आकारला जाणार आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांनी दिली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात व करमाळा तालुक्‍यात कोरोना व्हायरसमुळे अनेकजण प्राणाला मुकले आहेत. तरीदेखील बऱ्याच लोकांना कोरोना व्हायरसचे गांभीर्य नाही, असे स्पष्ट दिसून येते. लोकांनी तोंडाला मास्क किंवा रुमाल वापरावा म्हणून यापूर्वी मास्क न वापरणाऱ्यांवर 100 रुपये दंडाची कारवाई करण्यात येत होती. मात्र, 100 रुपये दंड बऱ्याच जणांना किरकोळ वाटत आहे. त्यामुळेच मास्क किंवा रुमाल वापरण्याचे प्रमाण फारच कमी दिसून येत आहे, असा अंदाज प्रशासनाने लावला आहे. मास्क किंवा रुमाल न वापरल्यामुळे दुसऱ्याला कोरोना व्हायरसची लागण होऊ शकते, याचे गांभीर्य बऱ्याच जणांना नसल्याने जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी 24 ऑक्‍टोबरला नव्याने आदेश काढला आहे. यामध्ये तोंडाला मास्क किंवा रुमाल न वापरणाऱ्या व्यक्तींवर 500 रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार करमाळ्यातील नागरिकांनी तोंडाला मास्क किंवा रुमाल वापरावा; अन्यथा नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड आकारला जाईल, असा इशारा श्री. पाडुळे यांनी दिला आहे. अंमलबजावणीसाठी 10 टीम

करमाळा तालुक्‍यात विना मास्कसंदर्भात दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 10 टीम तयार केल्या आहेत. प्रत्येक टीमला दररोज टार्गेट दिले जात आहे. त्याचा आढावा घेण्यासाठी एका पोलिस हेड कान्स्टेबलची नेमणूक केली आहे. ज्याचे टार्गेट पूर्ण झाले नाही त्यांना दुसऱ्या दिवशी टार्गेट पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोरोनाचा संसर्ग रोखावा म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात असून, नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक पाडुळे यांनी केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

