व्याज न दिल्याने जीवे मारण्याची धमकी; वाचा सोलापुरातील गुन्हेगारी 

सोलापूर : व्याजाची रक्कम दे अन्यथा जीवे ठार मारेन, अशी धमकी दिल्याप्रकरणी राजू जानकर (रा. अशोक चौक), सुरेश चौगुले (रा. साईबाबा नगर), रवी अंबातीन, अभिजित जगताप (रा. अक्कलकोट रोड), अमर बल्ला (रा. दत्तनगर), संजू भोसले (रा. जुना विडी घरकुल) यांच्याविरुद्ध जेलरोड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. कुमठा नाका परिसरातील राजेश व्यंकटेश श्रीरामोजी यांनी आर्थिक अडचणीमुळे वेळोवेळी व्याजाने पैसे घेऊन ते परतदेखील केले. परंतु, लॉकडाउनमुळे व्याज भरता न आल्याने त्यांनी संशयित आरोपींना व्याजाची टक्केवारी कमी करण्याची विनंती केली. तरीही त्यांनी वारंवार धमकावून व्याज वसूल करून दुकानात येऊन शिवीगाळ केल्याचेही फिर्यादीत नमूद केले आहे. या घटनेचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. पवार हे करीत आहेत. वाहन नावावर न करता पैसे घेऊन केली फसवणूक

टिपर नावावर न करता पैसे घेऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी अतुल गुरुनाथ कलशेट्टी (रा. उमा नगरी, मुरारजी पेठ) यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यानुसार प्रदीप पांडुरंग साळुंखे, सत्यवान नीलकंठ म्हसाडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान, त्या वाहनावर (एचएच- 14, जीडी- 9794) खासगी बॅंकेचा बोजा असतानाही पिंपरी- चिंचवड आरटीओ कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून आरसी बुकवर बॅंकेच्या कर्जाचा बोजा कमी दाखवून अतुल कलशेट्टी यांना विश्‍वासात घेतले. त्यावेळी कलशेट्टी यांना ते वाहन 17 लाख 50 हजार रुपये ही किंमत कलशेट्टी यांच्याकडून घेतली. मात्र, अद्याप वाहन नावावर न केल्याचेही फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेची नोंद झाली असून या घटनेचा पुढील तपास पोसई देशमाने हे करत आहेत. पोलिसांनी वसूल केला दहा लाखांचा दंड

शहरातील कोरोनाचा संसर्ग कमी व्हावा, विनाकारण नागरिकांनी घराबाहेर पडणे टाळावे, या हेतूने शहर पोलिसांनी सात पोलिस ठाण्याअंतर्गत बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई केली आहे. 17 ऑगस्टपासून आतापर्यंत पोलिसांनी सुमारे दहा हजार वाहन चालकांकडून दहा लाखांचा दंड वसूल केला आहे. त्यामध्ये विनामास्क असलेल्यांचाही समावेश आहे. तर महापालिकेनेही शहरातील आठ झोनअंतर्गत विनामास्क फिरणाऱ्यांकडून सुमारे 90 हजारांहून अधिक दंड वसूल केला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

