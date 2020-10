मांडूळ सापाची 40 लाखांत होणार होती विक्री ! माळशिरस पोलिसांनी केली तिघांना अटक 

नातेपुते (सोलापूर) : अवैधरीत्या दुर्मिळ मांडूळ जातीच्या जिवंत सापाची 40 लाख रुपयांना विक्री करण्याच्या तयारीत असणाऱ्या तिघा जणांना माळशिरस पोलिसांनी अटक केली आहे. याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे, की सदाशिवनगर येथील पालखी मैदानावर शुक्रवारी (ता. 9) दुपारी तीन वाजता माळशिरस पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शशिकांत शेळके हे पेट्रोलिंग करीत असताना बातमीदारांकडून पालखी मैदानावर तीनजण मांडूळ जातीच्या जिवंत सापाची 40 लाख रुपयांना विक्री करण्यासाठी येत असल्याबाबत माहिती मिळाली. मिळालेल्या खबरीनुसार पोलिस पालखी मैदानाकडे रवाना झाले. तेथे संतोष दत्तात्रेय टेळे (वय 24), पोपट रामा टेळे (वय 45, दोघे रा. मांडवे), प्रवीण तानाजी दडस (वय 26, रा. तामशिदवाडी) यांची चौकशी केली. त्यांच्याकडील गुलाबी रंगाच्या प्लास्टिकच्या किटलीत जिवंत साप आढळून आले. यातील एजंट तुषार लवटे हा पोलिसांना मिळून आला आहे. वरील मुद्देमाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्याकडे दिलेला आहे. ही कारवाई वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपअधीक्षक नीरज राजगुरू, पोलिस निरीक्षक विश्वंभर गोल्डे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शशिकांत शेळके, सचिन हेंबाडे, समाधान शेंडगे, सोमनाथ माने, दत्तात्रय खरात व अमोल बकाल यांनी केली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

