अक्कलकोट (सोलापूर) : उत्तर पोलिस स्टेशन हद्दीतील हन्नूर (ता. अक्कलकोट) येथील बंद घराच्या दरवाज्याचा कडीकोयंडा व कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्याने घरात ठेवलेल्या रोख रकमेसह सोन्याचे दागिने असे एकूण 3 लाख 16 हजार रुपयांवर डल्ला मारला. या घरफोडीची अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेली माहिती अशी, की या चोरीची फिर्याद फिर्यादी पांडुरंग शंकर साठे (वय 57, व्यवसाय शेती, रा. हन्नूर, ता. अक्कलकोट) यांनी दिली आहे. पांडुरंग शंकर साठे यांचे बंद घर पाहून कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 16 नोव्हेंबरच्या रात्री 10 ते 17 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास घराच्या बंद दरवाजाचे कुलूप तोडून रोख रक्कम व दागिने अशा 3 लाख 16 हजार रुपयांच्या ऐवज चोरून नेले. याची नोंद उत्तर पोलिस ठाण्यात झाली असून, या घरफोडीचा अधिक तपास पोलिस नाईक भाविकट्टी हे करीत आहेत. अक्कलकोट तालुक्‍यातील चपळगाव, मोट्याळ व हन्नूर गावात धाडसी घरफोडी झाल्याने पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पोलिस खात्याच्या निष्क्रियतेमुळे व रात्रीच्या पेट्रोलिंग अभावी ग्रामीण भागात चोऱ्या वाढत आहेत. पोलिस खात्याने रात्री पेट्रोलिंगच्या फेऱ्या वाढवाव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थ करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Three lakhs stolen from Hannoor village in Akkalkot taluka