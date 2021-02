तब्बल तीन महिन्यांनी सापडला बार्शीतून ओढ्यात वाहून गेलेल्या व्यक्तीचा सांगाडा !

बार्शी (सोलापूर) : शहर व तालुक्‍यात 14 ऑक्‍टोबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तुळजापूर रस्त्यावरील ओढ्यामध्ये वाहून गेलेल्या अजय ऊर्फ दादा अर्जुन चौधरी (वय 40) यांच्या शरीराचा सांगाडा सापडला असून, त्याबाबत ओळख पटली आहे. बार्शी शहर पोलिसांत घटनेची नोंद झाली आहे. तब्बल तीन महिन्यांनंतर घटनेचा तपास लागला आहे. तुळजापूर रस्त्यावरील ओढ्यास 14 ऑक्‍टोबर रोजी अतिवृष्टी झाल्यामुळे पूर आला होता. या वेळी पाण्यातून जात असताना अजय ऊर्फ दादा चौधरी (रा. राणा कॉलनी, फपाळवाडी रोड) वाहून गेले होते. त्यांना वाहून जाताना अनेकांनी पाहिले होते, पण कोणीही वाचवू शकले नव्हते. ओढा दुथडी भरून वाहत होता. शहर पोलिसांत चौधरी यांची पत्नी स्वाती चौधरी यांनी पती बेपत्ता झाले असल्याची तक्रार 15 ऑक्‍टोबर रोजी दाखल केली होती. पोलिस प्रशासन, महसूल प्रशासनाने प्रयत्न करूनही वाहून गेलेल्या चौधरी यांचा ठावठिकाणा मिळाला नव्हता. मंगळवारी (ता. 2) सकाळी अकरा वाजता दीर किशोर चौधरी यांना महेंद्र सावळे यांचा फोन आला व मानवी सांगाडा शर्टासह श्‍यामसुंदर मुळे यांच्या शेताजवळील ओढ्यात दाट काटेरी चिलारी बाभळीच्या खोडामध्ये अडकून पडलेला असल्याचे सांगितले. शहर पोलिसांसह कुटुंबातील सर्वजण जाऊन पाहिले असता सांगाड्याच्या अंगावरील शर्ट दादा चौधरी यांनी त्या दिवशी घातलेला होता, असे लक्षात आले. त्यावरून त्यांच्याच मृतदेहाचा सांगाडा असल्याची नोंद पोलिसांत झाली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Three months later the skeleton of a man who had been swept away by a river was found