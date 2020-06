अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट तालुक्‍यात आज हंजगी येथे एक, मैंदर्गी एक आणि शहरातील म्हाडा कॉलोनी एक असे एकूण तीन कोरोनाबधित रुग्ण आढळून आले आहेत, अशी माहिती तहसीलदार अंजली मरोड यांनी दिली आहे. तालुक्‍यातील एकूण रुग्णांची संख्या 20 झाली आहे.

हंजगी येथील रुग्ण थेट सोलापुरात दाखल झालेला आहे. दरम्यान अक्कलकोट येथील म्हाडा कॉलनी आणि मैंदर्गी येथील आढळलेल्या दोन कोरोनाबधित रुग्णांच्या निकट संपर्कातील एकूण 25 जणांचे स्वॅब सोमवारी घेण्यात आले होते. त्यातील दोन बाधित अहवाल तर 17 निगेटीव्ह आले असून उर्वरित 6 अहवाल प्रलंबीत राहिले आहेत. या घटनेने अक्कलकोट तालुक्‍यात कोरोनाचा विळखा हळूहळू घट्ट होताना दिसत आहे. आज हंजगी येथील रुग्ण ही 86 वर्षाची वृद्ध महिला आहे. आता ग्रामीण भागात मैंदर्गी, करजगी नंतर हंजगी येथे कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. अक्कलकोट तालुक्‍यात आता एकूण रुग्ण 20 झाले असून त्यात चार मृत असून सात बरे होऊन घरी गेले आहेत तर सात जणांवर उपाचार सुरू आहेत.

दरम्यान, तालुक्‍यात दररोज रूग्ण आढळत असूनही शहर व तालुक्‍यात कोणतीही काळजी घेतली जात नाही. मास्क, सॅनिटाइझर, सोशल डिस्टन्स पाळले जात नसल्याचे चित्र आहे. येत्या काळात असेच सुरु राहिल्यास कोरोनाचे संकट अधिक गडद होत जाणार हे निश्‍चित आहे.

