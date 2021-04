करमाळ्यात तीन नवीन डेडिकेटेड कोव्हिड सेंटर होणार सुरू ! कोरोना टेस्टिंग वाढणार

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने करमाळ्यात तीन नवीन डेडिकेटेड कोव्हिड सेंटर सुरू होणार आहेत. कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अडचण येऊ नये म्हणून शहरातील विविध रुग्णालयांत आणखी 50 बेडची व्यवस्था केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांनी दिली. करमाळा येथे तहसीलदार समीर माने यांच्या उपस्थितीत कोरोना विषयी बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर डॉ. ढेले यांनी ही माहिती दिली. डॉ. ढेले यांनी करमाळा तालुक्‍यातील जेऊर ग्रामीण रुग्णालयाला भेट देऊन कोव्हिड हेल्थ सेंटर सुरू करण्याबाबत पाहणी केली. याबरोबरच करमाळ्यातील पवार हॉस्पिटल, शहा हॉस्पिटल व शेलार हॉस्पिटलला भेट देऊन सुविधांची पाहणी केली. त्यांनी तहसीलदार समीर माने यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन चर्चा केली. या वेळी करमाळा उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. अमोल डुकरे उपस्थित होते. या बैठकीत खासगी दवाखान्यात ऑक्‍सिजन बेड वाढवणे व कोव्हिड हेल्थ सेंटर सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली. डॉ. पवार हॉस्पिटल, कमलाई कोव्हिड हेल्थ सेंटर 25 बेड, डॉ. संदेश शहा, शहा कोव्हिड हेल्थ सेंटर 10 बेड, डॉ. शेलार, शेलार कोव्हिड हेल्थ सेंटर 10 असे कोव्हिड हेल्थ सेंटरच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. उपजिल्हा रुग्णालयात 7 बेड असल्याचे ढुकरे यांनी सांगितले. कोरोना रोखण्यासाठी टेस्टिंग वाढवीत आहोत. सर्वाना टेस्टिंगचे आवाहन आहे. यापुढे प्रशासकीय इमारतीत येताना सर्वांचे टेस्टिंग केले जाईल. त्याशिवाय त्यांना शासकीय कार्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाही. कोरोना चेन ब्रेक कार्यक्रमानुसार कडक उपाययोजना केले जाणार आहेत.

- समीर माने,

तहसीलदार, करमाळा कोरोना उपचारासाठी होणारा खर्च सर्वसामान्यांना परवडणारा नाही. त्यामुळे कमीत कमीत खर्चात उपचार मिळण्याच्या दृष्टीने माफक दरात कोरोनावर उपचार होण्यासाठी सर्व कोव्हिड सेंटर्सना प्रशासनाने सूचना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

