सोलापूर : शहरातील पाच हजार 334 रुग्णांपैकी तीन हजार 730 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. शुक्रवारी (ता. 7) 179 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. दुसरीकडे होटगी रोडवरील मोहिते नगरातील 43 वर्षीय पुरुषाचा, देगाव परिसरातील साठे-पाटील वस्तीवरील 63 वर्षीय पुरुषाचा, विडी घरकूल परिसरातील 59 वर्षीय पुरुषाचा आणि अक्‍कलकोट रोड परिसरातील 70 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे आज मृत्यू झाला. मोदी खाना, केगा, न्यू बुधवार पेठ, उमानगरी, सुरज नगर, सरस्वती नगर, जेले नगर (शेळगी), संतोष नगर, सरस्वती नगर, कल्याण नगर (जुळे सोलापूर), वसंत विहार, मनपा शाळेजवळ (रामवाडी), एसआरपी कॅम्प, रविराज अपार्टमेंट (दावत चौक), दक्षिण सदर बझार, प्रियंका नगर, रुबी नगर, स्वामी विवेकानंद नगर, सुनिल नगर, काजल नगर, शिवाजी नगर, काकडे गल्ली (बाळे), हौसे वस्ती, सुंदरम नगर (विजयपूर रोड), कित्तूर चनम्मा नगर, मजरेवाडी, पंचशिल नगर (कुमठा नाका), अरविंदधाम पोलिस लाईन, दाजी पेठ (राम मंदिराजवळ), राहूल नगर (मजरेवाडी) या ठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. 'ऍन्टीजेन'ची घटली संख्या

शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात दररोज दोन ते तीन हजार व्यक्‍तींची रॅपिड ऍन्टीजेन टेस्ट केली जात आहे. दुसरीकडे शहरात दररोज सरासरी एक हजार टेस्टचे उद्दिष्टे ठेवूनही सरासरी सहाशे ते सातशे व्यक्‍तींचीच टेस्ट होऊ लागली आहे. शहरातील कोरोनाचा संसर्ग आता कमी होत असल्याने टेस्टवर सर्वाधिक भर देण्याची गरज आहे. ठरावीक नगरसेवक वगळता अन्य नगरसेवकांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळात नसल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये सुरु आहे. प्रत्येकांनी महापालिका, पोलीस प्रशासनाच्या सहकार्यातून आपापला प्रभाग कोरोनामुक्‍त करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्‍त होत आहे. ठळक बाबी... शहरातील 37 हजार 978 व्यक्‍तींची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात सापडले पाच हजार 334 पॉझिटिव्ह

शहरातील 373 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी; तीन हजार 730 रुग्णांची कोरोनावर मात

सध्या एक हजार 231 रुग्णांवर उपचार सुरु; आज 189 रुग्णांना सोडले घरी

