फडणवीसांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेपासून पंढरपुरातील तीन हजार शेतकरी वंचित 

पंढरपूर (सोलापूर) : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा गाजावाजा करत जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजनेपासून आजही पंढरपूर तालुक्‍यातील जवळपास 3 हजार 300 शेतकरी वंचित आहेत. तीन वर्षांनंतरही कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने या शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. फडवणीस सरकारने 2017 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांची कर्जमाफीची योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना लाभ झाला असला तरी जवळपास 3 हजार 300 पात्र शेतकरी आजही कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार का, असा प्रश्नही या निमित्ताने समोर आला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या पिकांना हेक्‍टरी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी जनहित शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी येथील सहाय्यक निबंधक आणि जनहितचे अध्यक्ष श्री. देशमुख यांच्यासमवेत शेतकऱ्यांची बैठक बोलवली होती. या बैठकीदरम्यान निबंधक कार्यालयानेच 2017 मध्ये फडवणीस सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीपासून सुमारे 20 टक्के शेतकरी वंचित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या योजनेचे पोर्टल बंद झाले असून या संदर्भात पुढील सूचना नाहीत. त्यामुळे कर्जमाफीचे काम थांबले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आता याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे येथील सहाय्यक निंबधक एम. एस. तांदळे यांनी सांगितले. मागील वर्षी भीमा नदीला आलेल्या पुरामुळे बाधित झालेल्या 774 पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच या शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असे आश्वासन प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी दिले. या बैठकीला जनहितचे श्रीकांत नलवडे, बळिराजाचे माऊली हळणवर, विकास जाधव, सुरेश नवले, सचिन आटकळे, कुमार गोडसे, महादेव गायकवाड आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Three thousand farmers in Pandharpur deprived of debt waiver scheme announced by former Chief Minister Fadnavis