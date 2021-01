पंढरपुरातील 72 ग्रामपंचायतींसाठी 3 हजार 300 अर्ज मंजूर ! 33 अर्ज नामंजूर 

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर तालुक्‍यातील 72 ग्रामपंचायतींसाठी दाखल झालेल्या 3 हजार 333 उमेदवारी अर्जांपैकी फक्त 33 अर्ज नामंजूर तर 3 हजार 300 उमेदवारी अर्ज मंजूर झाल्याची माहिती तहसीलदार विवेक साळुंखे यांनी दिली. पंढरपूर तालुक्‍यातील 72 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. या वेळी मोठ्या संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. गुरुवारी उमेदवारी अर्जांची तहसील कार्यालयात छाननी करण्यात आली. छाननी दरम्यान दिवसभर सुरू असलेल्या दावे आणि प्रतिदाव्यांनंतर तालुक्‍यातील 33 उमेदवारांचे 33 अर्ज नामंजूर करण्यात आले. तर 3 हजार 133 उमेदवारांचे 3 हजार 300 उमेदवारी अर्ज मंजूर झाले आहेत. दरम्यान, येत्या 4 जानेवारीपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत. बुधवारी (ता. 30) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी विक्रमी 3 हजार 166 उमेदवारांनी 3 हजार 333 उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जांची गुरुवारी संबंधित गावच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर छाननी करण्यात आली. छाननीमध्ये दाखल अर्जांपैकी फक्त 33 जणांचे 33 अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. पंढरपूर तालुक्‍यातील प्रमुख कासेगाव, भाळवणी, भोसे, करकंब, उपरी, सुस्ते, गोपाळपूर, सरकोली, चळे यासह 72 ग्रामपंचायतींच्या 279 प्रभागातील 776 सदस्यांसाठी येत्या 15 जानेवारी रोजी निवडणूक होणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतरच निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. गावनिहाय अवैध अर्जांची संख्या

तिसंगी 2, अनवली 1, कासेगाव 2, खर्डी 1, तपकिरी शेटफळ 1, अजनसोंड 1, सुस्ते 3, उंबरे 3, करोळे 2, पेहे 1, सांगवी 1, भाळवणी 2, उपरी 1, सुपली 1, पळशी 1, भोसे 1, पटवर्धन कुरोली 3, आंबे 2, सरकोली 1, ओझेवाडी 1, वाखरी 2. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Three thousand three hundred applications were approved for the Gram Panchayat elections in Pandharpur