सोलापूरच्या ग्रामीण भागामध्ये आज 125 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज 125 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. आज एक हजार 717 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी एक हजार 592 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 125 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामध्ये 75 पुरुष तर 50 महिलांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर आज कोरोनामुळे नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुक्त झाल्याने आज 192 जणांना घरी सोडण्यात आले. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या आता 29 हजार 744 एवढी झाली आहे. कोरोनामुळे आतापर्यंत 878 जणांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे. कोरोनामुक्त झाल्याने ग्रामीण भागातील 25 हजार 825 जणांना आपापल्या घरी सोडण्यात आले आहे तर अद्यापही वेगवेगळ्या दवाखान्यांमध्ये तीन हजार 41 जण उपचार घेत आहेत.

आज पिलीव (ता. माळशिरस) येथील 70 वर्षाचे पुरुष, खेडभोसे (ता. पंढरपूर) येथील 51 वर्षाची महिला, लिंकरोड पंढरपूर येथील 77 वर्षाचे पुरुष, बोराळे (ता. मंगळवेढा) येथील 44 वर्षाचे पुरुष, चिचुंबे (ता. पंढरपूर) येथील 70 वर्षाचे पुरुष, शनी गल्ली सांगोला येथील 50 वर्षाचे पुरुष, सदाशिवनगर (ता. माळशिरस) येथील 65 वर्षाची महिला, घाटोळे वस्ती दामाजी नगर मंगळवेढा येथील 70 वर्षाची महिला तर गादेगाव (ता. पंढरपूर) येथील 27 वर्षाच्या पुरुषाचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तालुकानिहाय बाधितांची संख्या कंसात मृत्यू

अक्कलकोट- 1071 (67), बार्शी- 5352 (175), करमाळा- 2008 (46), माढा- 3053 (102), माळशिरस- 5162 (102), मंगळवेढा- 1371 (35), मोहोळ- 1375 (75), उत्तर सोलापूर- 719 (34), पंढरपूर- 5856 (162), सांगोला- 2371 (36), दक्षिण सोलापूर- 1406 (44), एकूण- 29744 (878).



