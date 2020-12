सोलापूर ग्रामीणच्या आजच्या अहवालात नाही एकाही मृत्यूची नोंद, आढळले फक्त 28 नवे कोरोनाबाधित 

सोलापूर : सोलापूरच्या ग्रामीण भागात रविवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 1 हजार 323 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 1 हजार 295 अहवाल निगेटिव्ह आले असून फक्त 28 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. आजच्या अहवालामध्ये एकाही मृत्यूची नोंद नाही. आज एकाच दिवशी 86 जण कोरोनामुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. कोरोना चाचणीचे 29 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील ऍक्‍टिव्ह कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 37 हजार 584 झाली आहे. त्यातील 35 हजार 577 जण आतापर्यंत कोरोनामुक्त झाले आहेत. रुग्णालयात सध्या 902 ऍक्‍टिव्ह कोरोनाबाधित रुग्ण दाखल आहेत. या रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील आतापर्यंत 1 हजार 105 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. ग्रामीण भागातील अकरा हजार 586 जण सध्या होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. इन्स्टिट्युन्शनल क्वारंटाईनमध्ये 2 हजार 741 जण आहेत. ग्रामीण भागातील तीन लाख 39 हजार 463 चाचण्या आतापर्यंत निगेटिव्ह आल्या आहेत.

Web Title: Today's report from Solapur Grameen did not record a single death, only 28 new corona were found