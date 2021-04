सोलापूर : दरवर्षी महामार्गावरील टोल दरात वाढ होत असते तशी या वर्षीही वाढ करण्यात आली आहे. सोलापूर-पुणे महामार्गावरील टोल दरातही 1 एप्रिलपासून वाढ करण्यात आली आहे. असे आहेत नवीन दर

सोलापूर - पुणे रस्त्यावरील पाटस टोलनाका इथे मोटारी, हलकी वाहने यांना एकेरी प्रवासाकरिता 75 तर दुहेरी (रिटर्न टोल) प्रवासाकरिता 115 रुपये टोल द्यावा लागणार आहे. सरडेवाडी टोल नाक्‍याला मोटारी, हलकी वाहने यांना एकेरी प्रवासाकरिता 80 तर दुहेरी प्रवासाकरिता 120 रुपये टोल भरावा लागेल. बस किंवा ट्रक या वाहनांकरिता टोलचे दर एकेरी प्रवासाकरिता 255 आणि दुहेरी प्रवासाकरिता 380 रुपये असतील. याशिवाय पुणे-सातारा व पुणे - नाशिक महामार्गावरील टोल आजपासून (1 एप्रिल) नवीन दर लागू करण्यात आले आहेत. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही टोल दरवाढ झाली आहे. मात्र फास्टॅग सिस्टीम सुरू होऊनही टोल नाक्‍यांवरील रांगा मात्र कमी झाल्या नाहीत. अनेक टोल नाक्‍यांवर पायाभूत सुविधांचा अभाव असून, काही मार्गांची दुरुस्ती आवश्‍यक असताना टोल दरवाढीचा दरवर्षाचा कार्यक्रम मात्र कायम राहिला आहे.

