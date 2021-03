पंढरपूर (सोलापूर) : आमलकी एकादशीनिमित्त श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिरात आज विविध प्रकारची आकर्षक एक टन फुले आणि 100 किलो द्राक्षांनी मनमोहक आरास करण्यात आली आहे. याबाबत श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल तथा सुनील जोशी यांनी माहिती दिली. विविध सण, उत्सव यानिमित्ताने श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिरात रंगीबेरंगी फुले आणि त्या काळामध्ये उपलब्ध असलेली फळे यांचा वापर करून मनमोहक आरास केली जात असते. त्यानुसार आज आकर्षक फुलांच्या बरोबरच द्राक्ष वेली आणि द्राक्षांचे घड सजावटीसाठी वापरण्यात आले. रांजणगाव येथील श्री विठ्ठलभक्त नानासाहेब दिनकरराव पाटील यांनी आज फुलांची आरास करण्यासाठी झेंडू, शेवंती, आरकेड, आथेरियम अशी विविध प्रकारची सुमारे एक टन फुले उपलब्ध करून दिली. त्याशिवाय शंभर किलो द्राक्ष आणि केळीचे खुंट वापरून श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिरातील गाभाऱ्यात आणि मंदिरातील अन्य भागात सुरेख सजावट करण्यात आली आहे. रंगीबेरंगी फुले, द्राक्ष वेली आणि द्राक्ष घडांच्या मधील विठुरायाचे साजिरे रूप अधिकच खुलून दिसत आहे. शिंदे ब्रदर्स साई डेकोरेटर्स आणि श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिर समिती कर्मचाऱ्यांनी फुले आणि द्राक्षांची सजावट करण्याचे काम केले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: A ton of flowers and a hundred kilos of grapes in the Vitthal Rukmini temple on the occasion of Amalaki Ekadashi