कोरोनाचा विळखा : सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील एकूण मृतांची संख्या हजाराच्या जवळ 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील कोरोनाचा विळखा दिवसेंदिवस अधिकच घट्ट होताना दिसत आहे. आज पुन्हा एकदा ग्रामीण भागात 12 जणांचा कोरोनामुळे बळी गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील एकूण मृतांची संख्या आता हजाराच्या जवळ आली आहे. ग्रामीण भागातील 543 तर महापालिका हद्दीतील 450 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याने एकूण संख्या 993 झाली आहे. आज महापालिका हद्दीत 74 व ग्रामीण भागात 557 नवे बाधित सापडल्याने एकूण 631 नव्या बाधितांची भर जिल्ह्याच्या आकडेवारीत पडली आहे. जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या 27 हजार 21 झाली आहे. त्यापैकी 18 हजार 632 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. रुग्णालयात अद्यापही 7 हजार 396 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 6 हजार 578 तर महापालिका हद्दीतील 818 रुग्णांचा समावेश आहे. माळशिरस तालुक्‍यात गेल्या काही दिवसांपासून सलग शंभरहुन अधिक रुग्णांची भर पडत आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक 1 हजार 197 ऍक्‍टिव्ह रुग्ण माळशिरस तालुक्‍यात आहेत. पंढरपूर तालुक्‍यात 1 हजार 90 ऍक्‍टिव्ह रुग्ण आहेत. आजच्या अहवालानुसार 387 जणांनी कोरोनावर मात केल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. त्यामध्ये महापालिका हद्दीतील 41 तर ग्रामीण भागातील 346 रुग्णांचा समावेश आहे.

